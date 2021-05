60% des utilisateurs Apple envisagent d'acheter des AirTags

L'AirTag possède déjà sa petite côte à travers la planète et la Pomme apposée dessus n'y est pas étrangère. Selon une récente étude, six personnes sur dix sont intéressées et se renseignent sur le traqueur Bluetooth d'Apple que l’on a testé à sa sortie.

6 personnes sur 10 intéressées par les AirTags

Il n'y a pas à dire, dès qu'Apple débarque quelque part, il casse la baraque. Souhaitant se diversifier dans d'autres domaines, Apple a récemment sortie les AirTags. Ces petits traqueurs Bluetooth ne révolutionnent pas le secteur car plusieurs marques en fabriquent depuis des années.



Oui mais voilà, quand c'est Apple, cela attire beaucoup plus l'attention et nous sommes en plein dedans en ce moment. Si certaines personnes ne savaient même pas que les traqueurs Bluetooth existaient avant la sortie des AirTags, il semblerait que ce petit objet devienne de plus en plus à la mode.



Comme le révèle cette étude menée sur plus de 3000 personnes possédant des produits Apple, 61% d'entre eux en ont déjà commandé ou alors envisagent de le faire. De plus, cette étude explique que la plupart souhaitent prendre le pack de 4 à 120 €.

Certains trouvent le prix bon marché, d'autres jugent le réseau Find My comme un plus par rapport à la concurrence présente avant les AirTags tandis que quelques-uns font confiance qu'à Apple pour la confidentialité.



En ce qui concerne le prix des accessoires vendus séparément, un léger mécontentement général suggère qu'un accessoire standard aurait pu être livré directement dans la boîte.

Plus de six utilisateurs d'iPhone et d'iPad sur 10 (61%) ont l'intention d'acheter le nouvel AirTag, tandis que 39% ne sont pas intéressés. 54% pensent que ce qu'Apple facture pour les AirTags est une bonne affaire, 32% pensent que c'est raisonnable, 14% pensent que c'est cher et devrait être moins cher. On a demandé aux répondants ce qu'ils préféraient dans les AirTags, et voici les réponses par ordre du nombre de votes reçus : Fiable car il exploite le robuste réseau Find My d'Apple (42%)

Excellent rapport qualité-prix (19%)

Fonctionnalités de confidentialité fortes (15%)

Utilise des piles remplaçables qui durent environ un an (10%)

Contient de nombreux accessoires (6%)

Personnalisation avec texte gravé, émoticônes, chiffres (5.3 %)

Meilleure conception globale que ses concurrents (2,7%)

Pour finir, la question sur ce qu'ils souhaiteraient traquer a été posée et sans suspens, le traçage de son partenaire fait bel et bien partie des réponses même s'il n'est pas en tête de liste, heureusement. Ce genre de sondage devrait tout de même faire cogiter Apple qui malgré un système sécuritaire mis en place ne peut pas anticiper toutes les situations pour le moment.



Classement :

Clés - 42,4%

Animaux domestiques - 34,8%

Bagages - 30,6%

Vélo - 25,8%

Porte-monnaie / portefeuille - 23,3%

Étui AirPods - 19%

Enfants - 15%

Voiture - 10,2%

Drones - 7,6%

Partenaire - 6,9%

Télécommande TV - 4%

Sacoche / sac à dos pour ordinateur portable - 3%

iMac & iPhone 13

Pour finir en beauté, quelques questions supplémentaires concernant le nouvel iMac et le futur iPhone 13 ont fait leur apparition. La première concernant la couleur préférée lors de l'achat de l'iMac 2021.



Classement couleur préféré iMac 2021 :

Bleu - 33,4%

Argent - 30,1%

Vert - 13,4%

Violet - 8,9%

Jaune - 6,8%

Rose - 4,1%

Orange - 3,3%

La toute dernière question concerne l'iPhone 13 et se concentre sur les fonctionnalités les plus attendues par les clients. Nous ne savons pas si la pandémie joue son rôle mais le retour de Touch ID arrive en tête de liste.

Retour de Touch ID - 21%

Affichage du taux de rafraîchissement plus élevé (120 Hz) - 17%

Conception à encoche plus petite / sans encoche - 15%

Retour du chargeur dans la boîte - 12%

Batterie plus grosse - 11%

Meilleures fonctionnalités de l'appareil photo - 8,2%

Processeur plus rapide - 6,8%

Téléphone compact - 5%

Meilleure étanchéité - 2,2%

De votre côté, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos envies que ce soit sur l'achat d'un AirTag, votre couleur préférée pour l'iMac ou encore vos attentes autour de l'iPhone 13.