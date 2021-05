Twitter relancera les certifications de compte dans quelques jours

Il y a 4 heures

Alban Martin

Compte certifié ou pas, telle est la question. Twitter va relancer son programme de vérification tant attendu la semaine prochaine, selon la chercheuse Jane Manchum Wong.



La vérification sur Twitter est un pilier de la plate-forme de médias sociaux depuis 2009. Une coche bleue à côté du nom d'un utilisateur indique qu'ils sont vérifiés, aidant les observateurs à distinguer les véritables titulaires de comptes notables, tels que des célébrités, des politiciens ou des organisations, des imposteurs et prouve que le compte appartient réellement à la personne ou à l'organisation qu'il prétend représenter.



Il sera bientôt possible de faire certifier son compte Twitter

Wong indique que "plusieurs sources" ont confirmé que Twitter lancera son nouveau formulaire de demande de vérification dès la semaine prochaine, permettant aux utilisateurs non vérifiés de se présenter pour la coche bleue.

Plus tôt ce mois-ci, la spécialiste en reverse engineering a révélé des images censées montrer les étapes du nouveau formulaire de demande de vérification de Twitter. Les utilisateurs devront expliquer qui ils sont, donner des qualifications de compte telles que la couverture de l'actualité, fournir une identification et attendre une réponse.

Twitter is finishing up the new Verification Request form! 🚀



I don’t work for Twitter, just wait for when Twitter releases this one soon™ 🤞 pic.twitter.com/EDpTSAo2Ft — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 5, 2021

Au départ, Twitter contactait des utilisateurs de renoms pour confirmer leur identité avant d'apposer un badge vérifié. La société a ensuite lancé un système de demande de vérification en 2017. Plus tard cette année-là, Twitter a suspendu le programme de vérification après un certain nombre de controverses et une incapacité à faire face au volume de demandes, ne laissant aucun moyen officiel aux utilisateurs de se présenter pour vérification.



Les utilisateurs non vérifiés de Twitter ont dû attendre des années pour que l'entreprise relance son programme de vérification après sa suspension. En novembre de l'année dernière, la société a annoncé qu'elle commencerait à examiner les demandes de vérification au début de 2021 selon de nouvelles règles.

Pour pouvoir bénéficier de la vérification, les utilisateurs doivent être à la fois «notables» et «actifs». Les utilisateurs notables doivent appartenir à la catégorie «gouvernement», «entreprises, marques et organisations», «organes de presse et journalistes», «divertissement», «sports et jeux» ou «activistes, organisateurs et autres personnes influentes». Qui a prévu d'en faire la demande parmi vous ?

