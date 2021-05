Twitter demande aux utilisateurs d’activer le suivi publicitaire

Pas plus tard qu'hier soir, Facebook a fait le bilan du premier trimestre 2021 et a évoqué certains sujets chauds comme la nouvelle règle d'Apple en matière de suivi publicitaire. Selon le...

Avec la sortie d'iOS 14.5 et de la fonctionnalité de transparence du suivi des applications, plusieurs entreprises basées sur la publicité se sont inquiétées de la possibilité que...

Twitter a toujours fonctionné de manière gratuite mais au vu des dernières déclarations, espérons que cela reste ainsi. Avec iOS 14.5 et l'anti-suivi publicitaire, Twitter va surement...

Facebook et Instagram, par exemple, ont adopté une tactique alarmiste en suggérant que les publicités maintiennent la gratuité des deux réseaux sociaux . Pour eux, les publicités personnalisées et le soutien des petites entreprises «contribuent à garder Facebook gratuit». Les premières statistiques ont indiqué que 96% des utilisateurs désactivent le suivi des applications, avec seulement 4% des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis choisissant d'activer le suivi après la mise à jour vers iOS 14.5.

Si vous autorisez le suivi via le processus d'invite décrit ci-dessus, Twitter effectuera un suivi sur l'appareil que vous avez autorisé à suivre comme décrit dans notre section Confidentialité des applications. Si vous choisissez de ne pas autoriser le suivi, Twitter n'effectuera pas de suivi sur cet appareil. Ces choix n'affectent que la façon dont Twitter peut ou non suivre les données sur l'appareil concerné à l'avenir, une fois que vous avez répondu à l'invite de suivi iOS 14.5+ de Twitter. Votre choix peut ne pas entrer en vigueur immédiatement.

En appuyant sur "Continuer", les utilisateurs accèdent au paramètre de transparence de suivi des applications où ils peuvent "Demander à l'application de ne pas suivre" ou autoriser le suivi. Les applications doivent demander l'autorisation de l'utilisateur à des fins de suivi depuis la sortie d'iOS 14.5 le 26 avril, mais Twitter n'avait pas mis en œuvre la prise en charge de la fonctionnalité jusqu'à aujourd'hui. Comparé à d'autres applications, Twitter se montre modéré dans son approche, et la firme explique même cela dans une page d’aide .

Après la mise à jour vers la version 8.65, qui ajoute la prise en charge de Spaces Audio pour tous, les utilisateurs verront une fenêtre contextuelle leur demandant de «garder les publicités pertinentes» en permettant à Twitter de suivre les données d'autres entreprises telles que les applications utilisées et les sites Web visités.

Suite à une mise à jour de l'application, Twitter a commencé à demander aux utilisateurs d'activer le suivi des publicités, la fameuse nouveauté polémique d’iOS 14.5 qui met des bâtons dans les roues de nombreuses sociétés comme Facebook et autres.

