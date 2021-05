Les AirTags sont compatibles avec les Raccourcis d'Apple

La puce NFC intégrée dans les AirTags peut être utilisée par l'application Raccourcis d'Apple pour déclencher des actions automatisées. Une bonne nouvelle pour les fans de ce service qui est apparu avec iOS 12 et qui gagne chaque année de nombreuses possibilités.

Les raccourcis fonctionnent avec les AirTags

La fonctionnalité permet aux utilisateurs de déclencher des raccourcis en approchant le haut de leur iPhone du côté blanc de l'AirTag. Comme les raccourcis sont entièrement configurables et peuvent être utilisés pour lancer un nombre presque infini d'actions, les traqueurs d'Apple vont pouvoir être utilisés par les plus ingénieux pour automatiser les scènes HomeKit mais aussi ouvrir une application, envoyer un message, etc. Voici quelques idées de raccourcis.



La puce NFC de l'AirTag est destinée à être utilisée par des personnes susceptibles de retrouver un AirTag perdu. Lorsque l'AirTag a été mis déclaré perdu par son propriétaire, quelqu'un qui le trouve peut le scanner avec un iPhone ou un appareil Android en utilisant la technologie NFC afin d'obtenir un lien vers les coordonnées du propriétaire. Rappelons d'ailleurs qu'iOS 14.6 va permettre de choisir entre le numéro de téléphone et l'email pour l'affichage du mode perdu.

Pour démarrer, il suffit d'ouvrir l'app Raccourcis, d'aller sur l'onglet "Automatisation" puis de créer une "nouvelle automatisation perso". De là, vous pourrez choisir l'évènement "NFC" comme déclencheur.



Si vous avez déjà des idées d'utilisation des AirTags dans Raccourcis, partagez-les dans les commentaires.