Les nouveaux MacBook Pro mini-LED sont bien prévus pour 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Apple a pris deux grandes décisions cette année pour ses MacBook, la première consiste à complètement abandonner Intel pour la puce M1 et la seconde est de proposer des écrans mini-LED. Selon un récent rapport de Digitimes, les MacBook Pro avec la nouvelle technologie d'écran devraient bien sortir cette année.

Le passage au mini-LED, l'une des priorités d'Apple

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple travaille autour de la technologie mini-LED, après une multitude de tests dans ses laboratoires et avec ses partenaires de production, il en a été conclu que la technologie était maîtrisée pour une arrivée sur les produits Apple.

Hormis l'écran Pro Display XDR hors de prix, le premier produit à en profiter, c'est l'iPad Pro 2021, la firme de Cupertino a annoncé l'intégration du miniLED lors du keynote du mois d'avril.

Pour rappel, cela permettra à la tablette haut de gamme d'obtenir un meilleur contraste, des noirs plus profond, des couleurs plus prononcées, une luminosité plus forte... le tout en préservant l'autonomie !

Sans grande surprise, Apple va continuer le déploiement de cette nouvelle technologie d'écran sur ses autres appareils. D'après Digitimes, les prochains MacBook Pro devraient, eux aussi, passer au mini-LED dès cette année.

Selon le rapport, Apple pourrait proposer sa nouvelle gamme de MacBook Pro au quatrième trimestre de 2021 juste avant les fêtes de fin d'année, en réalité, tout dépendra de la pénurie actuellement en cours chez les fournisseurs.

Si celle-ci s'intensifie d'ici les prochains mois, les MacBook Pro avec mini-LED risquent d'être repoussés au premier trimestre de 2022. Dans le cas contraire, si la situation s'améliore dès cet été, Apple pourra maintenir son calendrier initialement prévu.



Le rapport explique également qu'Apple devrait annoncer deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces.



Pour finir, rappelons que des rumeurs ont affirmé que la prochaine génération de MacBook Pro 2021 marquera le retour de la carte SD, de l'USB 4.0 et du port HDMI, ce qui permettra d'éviter d'acheter un adaptateur quand on a besoin de ces ports !