Le prochain Mac Pro 2022 avec Intel ou Apple Silicon ?

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Si Apple souhaite que toute sa gamme Mac soit équipée de la puce Apple Silicon avant 2023, il se pourrait que le prochain Mac Pro lui fasse un dernier passage chez Intel. Ou pas, selon des informations contradictoires parues à quelques minutes d'intervalle.

Mac Pro : un dernier tour chez Intel ?

Comme nous ne cessons de le répéter depuis plusieurs mois, Apple s'est lancé dans sa transition vers sa puce maison nommée Apple Silicon, censée remplacer tous les processeurs Intel d'ici fin 2022. Un changement plus que radical qui a commencé l'hiver dernier sur les MacBook et Mac mini.



Cependant, malgré cette déclaration, il reste un produit en particulier dont l'avenir fait toujours débat et il s'agit du Mac Pro. Comme son nom l'indique, cette machine destinée avant tout aux professionnels dont la dernière version est sortie en 2019 devrait bien évidemment avoir le droit à une mise à jour dans les prochains mois.

Mais comme rapporté par certaines sources il y a quelques mois, ce modèle pourrait être toujours équipé d'une puce Intel au lieu d'une Apple Silicon. Mieux encore, la dernière Release Candidate de macOS Big Sur 11.4 fait référence à un processeur Intel i9 10 cœurs.



Pour rappel, ce produit est bien particulier par rapport aux autres car il est utilisé par les professionnels "haut de gamme" sur des logiciels et pour des traitements que peu de personnes utilisent au quotidien.

Et un Mac Pro M2 également prévu ?

Mais ce n'est pas fini. Alors qu'il ne paraît donc pas totalement farfelu que le futur Mac Pro soit à nouveau équipé d'un processeur Intel étant donné que tout tourne parfaitement à l'heure actuelle, Bloomberg indique qu'Apple travaille sur un modèle mis à jour de son Mac Pro qui pourrait comporter une puce de silicium maison avec jusqu'à 32 cœurs haute performance et une option de 128 cœurs pour les graphiques, selon un nouveau rapport de Mark Gurman.



Bloomberg dit qu'il y a deux nouveaux modèles ‌Mac Pro‌ dans les travaux, tous deux avec une refonte et sont prévus pour "avec 20 ou 40 variantes de cœurs de calcul, composés de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et quatre ou huit cœurs haute efficacité.



Les puces incluraient également des options de 64 cœurs ou de 128 cœurs pour la partie GPU. Le cœur de calcul va bien au-dessus des 28 cœurs maximum offerts par les puces Intel ‌des Mac Pro‌ actuels, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces désormais fabriquées par Advanced Micro Devices Inc. Bref, tout n'est pas clair mais il est certain que la dernière information aboutisse en 2022 ou 2023 au plus tard.