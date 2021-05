SteelSeries offre 4 mois d'Apple Arcade si vous achetez la manette Nimbus+

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



SteelSeries est une marque mondialement reconnue pour la qualité de ses manettes ou encore de ses casques gaming. Pour booster les ventes de sa manette Nimbus+, SteelSeries a eu l'idée de collaborer avec Apple pour proposer une période de gratuité de 4 mois sur Apple Arcade. Comme dit le fabricant, cela permettra de profiter de l'incroyable catalogue du service, mais aussi de tout ce que peut apporter la Nimbus+.

La manette digne d'une manette de console

Il y a deux types de joueurs sur smartphone, il y a ceux qui se contentent du tactile et de l'accéléromètre et il y a les joueurs qui ne peuvent s'empêcher de connecter leur smartphone à une manette pour retrouver la sensation de la console.

À cette deuxième catégorie de personnes, SteelSeries répond présent avec ses diverses manettes et celle qui est la plus populaire, la Nimbus+.



Dans un communiqué publié aujourd'hui, le fabricant propose 4 mois d'abonnement offert à Apple Arcade à tous ceux qui achèteront la manette Nimbus+ compatible avec iOS, iPadOS, macOS et tvOS. Pour faire simple, il s'agit de la manette parfaite si vous êtes complètement dans l'écosystème d'Apple !

SteelSeries explique également que vous retrouverez plusieurs fonctionnalités qui font toute la différence lors de l'utilisation. On pense par exemple aux joysticks cliquables, des gâchettes magnétiques à effet Hall ou encore à une autonomie de 50 heures.

La Nimbus+ est clairement l'une des meilleures manettes si vous souhaitez jouer sur votre iPhone, en plus le fabricant vous donne gratuitement un support pour facilement fixer votre iPhone à la manette !



La bonne nouvelle, c'est que la période de gratuité à Apple Arcade ne va pas concerner que les nouveaux abonnés. SteelSeries propose jusqu'à 4 mois pour ceux qui n'ont jamais souscrit à Apple Arcade et jusqu'à 3 mois pour les utilisateurs qui ont déjà profité de leur mois d'essai.

Pour profiter de l'offre Nimbus+ & Apple Arcade, rendez-vous sur le site de SteelSeries, la manette est disponible au prix de 79,99€.