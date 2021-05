Divinity: Original Sin 2 : le jeu est disponible sur iPad

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Vous êtes à la recherche d'un jeu d'aventure pour votre iPad ? Nous avons peut-être la perle rare pour vous ! L'équipe de Larian Studios vient de sortir son nouveau titre du nom de Divinity - Original Sin 2 (v3.6.70, 1,7 Go, iOS 14.2). Ce dernier est déjà connu des joueurs, puisqu'il est sorti initialement en 2017 sur Windows, avant d'être porté sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et macOS.



Aujourd'hui, c'est donc à la tablette d'Apple que les développeurs s'intéressent, en sortant une version pensée pour cette dernière. Voici la bande-annonce :

Divinity: Original Sin 2 trouve le chemin de l'App Store

Créez-vous un héros et changez le monde. Vous avez toujours rêvé de jouer un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant revenu d'outre-tombe ? Aucun problème ! Mais attention, car les personnages que vous croiserez réagiront différemment selon ce que vous êtes.

Dans ce jeu d'aventure, vous devrez constituer un groupe de combattants pour faire face à vos ennemis dans des affrontements stratégiques au tour par tour. Vous pourrez ainsi créer un noyau allant de 2 à 4 joueurs, ou partir seul à l'aventure.



Divinity: Original Sin 2 prend en charge les manettes et dispose de capacités Game Center, ainsi que la synchronisation iCloud pour vos parties sauvegardées. Le jeu a reçu de nombreux retours positifs de la presse et des joueurs : une belle occasion de le découvrir !



Appareils pris en charge :

- iPad Pro 11 (2021)

- iPad Pro 12.9 (2021)

- iPad Air (2020)

- iPad Pro 11 (2020)

- iPad Pro 12.9 (2020)

- iPad Pro 11 (2018)

- iPad Pro 12.9 (2018)

Télécharger Divinity - Original Sin 2 à 27,99 €