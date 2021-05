Apple a gagné 100 millions de dollars grâce à Fortnite sur l'App Store

Le fait que Fortnite ne soit plus sur l'App Store fait perdre des millions à Epic Games mais également à Apple. Selon une déclaration pour le procès, durant la présence du jeu sur l'App Store, la firme de Cupertino aurait gagné au moins 100 millions de dollars grâce à lui.

Fortnite génère des milliards et distribue des millions



Après plus de deux semaines et demie, le procès entre Apple & Epic Games s'approche doucement de la fin et il aura permis de nous révéler un nombre important d'informations croustillantes. C'est donc le moment d'en profiter une dernière fois et de vous dévoiler la somme qu'Apple a mis dans sa poche grâce à Fortnite.



Comme le souligne Bloomberg, lors de son témoignage dans ce procès, Michael Schmid qui dirige le développement commercial de l'App Store pour les jeux a révélé qu'Apple a gagné au moins 100 millions de dollars lorsque Fortnite était présent sur l'App Store. La société de données Sensor Tower, spécialisée sur le marché des applications avait déclaré il y a un an que c'était plutôt 354 millions de dollars glanés par la Pomme.

Schmid n'a pas précisé un montant exact en dollars et a refusé de dire si les revenus étaient supérieurs à 200 millions de dollars, affirmant qu'il serait inapproprié de partager ces informations. Les revenus réels peuvent être bien plus élevés. Les utilisateurs ont dépensé près de 1,2 milliard de dollars via l'App Store sur Fortnite, générant un chiffre d'affaires d'environ 354 millions de dollars pour Apple selon Sensor Tower. Lorsque Fortnite était sur l'App Store, Apple a prélevé 30% des commissions du jeu à succès pour les mises à niveau intégrées à l'application.

Même si l'on s'en doutait, cela confirme que le retrait du jeu de l'App Store fait perdre énormément d'argent à Epic Games mais également à Apple. D'autant plus que toujours selon Schmid, Apple a dépensé "seulement" un million de dollars en marketing/publicité pour Fortnite sur les onze derniers mois. Un apport plus que bénéfique même s'il s'est empressé de rappeler que cette somme est ridicule dans les finances globales d'Apple.

Schmid, qui gère la relation de son entreprise avec Epic, a également réitéré des déclarations antérieures selon lesquelles Apple avait dépensé 1 million de dollars en marketing pour Fortnite au cours de ses 11 derniers mois sur l'App Store. Pour Apple, un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars sur deux ans et demi est une goutte d'eau. La société basée à Cupertino, en Californie, a généré environ 22 milliards de dollars de commissions sur l'App Store rien qu'en 2020, selon les estimations de Sensor Tower. Au cours de l'exercice 2020, Apple a réalisé 275 milliards de dollars de revenus pour l'ensemble de l'entreprise.

Il ne reste plus qu'à attendre le verdict final de ce procès qui aura fait monter la pression durant trois semaines. Même si honnêtement, il est facile d'envisager que cette affaire ne se termine pas d'un claquement de doigt malgré la décision finale du juge. Espérons tout de même pour les joueurs concernés que Fortnite fasse bel et bien son retour un jour sur l'App Store.