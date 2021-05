Apple fait la promotion de l'anti suivi publicitaire en vidéo

Il y a 34 min

Julien Russo

La plus grosse nouveauté d'iOS 14.5, c'est l'anti suivi publicitaire, désormais une application est dans l'obligation de vous demander pour regarder ce que vous faites toute la journée sur votre iPhone. Il est toujours difficile de s'imaginer à quel point une app peut nous traquer en permanence... Dans ce spot publicitaire, Apple a essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner dans la vie réelle. Le résultat est perturbant !

Nouvelle publicité Apple

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple livre un véritable combat contre les entreprises qui s'incrustent dans votre vie privée numérique. Après les étiquettes de confidentialité sur l'App Store, Apple a sorti l'anti suivi publicitaire sur iOS 14.5, chaque utilisateur peut maintenant prendre le contrôle et dire "non" quand une application veut suivre l'activité.

Dans une publicité (que vous verrez prochainement à la télévision), l'équipe marketing d'Apple a représenté ce que donnerait le suivi publicitaire s'il avait lieu dans la vie réelle !



Dans la vidéo, on aperçoit un certain Félix, un client Apple qui possède un iPhone 12, comme beaucoup d'autres.

Félix va commencer sa journée en allant au café à côté de chez lui, le serveur écrit son prénom sur son gobelet puis Félix s'en va pour prendre un taxi. Surprise... Le serveur va le suivre et s'installer avec lui dans la voiture !

Quand le chauffeur va lui demander des informations, l'employé du café va communiquer son nom et sa date de naissance. Dans la vie numérique, ces informations ont été récupérées à votre insu pendant que vous utilisiez une banale application iOS.

Vient en suite la représentation du suivi de votre position géographique dans la vie réelle. Un motard va se mettre à suivre Félix qui se trouve dans le taxi pour communiquer sa position précise à un tiers.

Plus on avance dans la journée et plus les personnes avec qui Félix a été en contact se mettent à le suivre. Finalement, Félix passe de 1 personne à plus de 100 personnes qui le suivent en fin de journée !



Avec cette image dans la vraie vie, Apple montre à quel point votre activité sur internet peut être surveillée pour vous afficher des publicités personnalisées.

Quand on regarde la vidéo, on constate le malaise que ressent le client Apple à être traqué de cette façon.



Pour conclure la vidéo, Apple montre comment il est possible de se débarrasser de toutes ces personnes qui vous espionnent 24h/24. Félix va ouvrir une application sur son iPhone puis appuyer sur le bouton "Demander à l’app de ne pas suivre mes activités" afin d'arrêter d'être suivi. Immédiatement, toutes les personnes autour de lui vont disparaitre comme par magie !