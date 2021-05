Internet Explorer va disparaître en 2022

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

1



Microsoft Edge est à l'heure actuelle le navigateur proposé par Microsoft. Sauf qu'il y a quelques années, c’est Internet Explorer qui s'affichait sur la plupart des PC. Mais celui-ci a bien vieilli et va prendre une retraite bien méritée à l'été 2022.

Adieu Internet Explorer

Qu'elle nous paraît loin l'époque où il fallait lancer Internet Explorer pour se rendre sur internet. Le navigateur a bien vécu depuis sa sortie officielle en août 1995 et c'est pour cela que Microsoft annonce sa fermeture définitive le 15 juin 2022.



Voilà une page de l'histoire de l'informatique qui se referme pour laisser le champ libre à Microsoft Edge, le nouveau bébé du géant américain. Car oui, même si sa durée de vie officielle sera bien de 27 ans, cela fait déjà plusieurs années que Edge l'a remplacé. Il faut d'ailleurs notifier que plusieurs sites connus ne fonctionnent déjà plus et ce même sur la dernière version à savoir Internet Explorer 11.

Place à l'avenir du côté de Microsoft et c'est pour cela que la société se permet de rappeler tout le bien qu'elle pense de son navigateur qui ne cesse de s'étoffer en fonctionnalités pour rivaliser avec la concurrence même si Chrome de Google semble indétrônable pour le moment.



Les trois objectifs de Microsoft Edge pour le rendre indispensable :

Raison n ° 1 - Compatibilité améliorée

Raison n ° 2 - Productivité rationalisée

Raison n ° 3 - Meilleure sécurité du navigateur

Le communiqué invite également les utilisateurs particuliers et les entreprises se servant encore de ce navigateur à doucement s'orienter vers Edge. Depuis sa refonte, Edge a su attirer un bon nombre de nouveaux clients malgré la difficulté du marché à se démarquer de la concurrence tant l'utilisation principale reste globalement la même pour tous. Une multitude de petits détails peuvent faire la différence comme une gestion simplifiée des favoris, des onglets ou encore le moteur double qui prend en charge les sites web anciens comme modernes.