Un MacBook avec capteurs à ultrasons pour capter les gestes des doigts

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Un nouveau brevet vient d'être publié, encore un qui concerne les futurs MacBook de la firme, et ce dernier est très intéressant, même si nous en avions déjà entendu parler. Dans ce dernier, on fait connaissance avec un ordinateur capable de reconnaitre les "Gestes In-Air".

Pour mieux comprendre ce que l'on entend par là, l'appareil serait équipé de capteurs à ultrasons capables d'identifier les gestes des doigts sans que ces derniers ne touchent le MacBook.

Un brevet révèle un MacBook avec des capteurs à ultrasons

Et si Apple faisait une révision de sa Touch Bar ? Plus le temps passe, et plus les rumeurs vont bon train quant à l'arrêt de l'utilisation de la barre tactile. Cette dernière pourrait même disparaitre dès la prochaine gamme des MacBook Pro. Mais, quel remplaçant ?



Aujourd'hui, le US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d'Apple qui concerne l'application de gestes dans les airs à un éventuel futur MacBook. On retrouve une nouvelle «bande sensible» pour collecter les gestes aériens des doigts d'un utilisateur. Pour faire simple, "la bande de détection comprend un réseau de capteurs configurés pour détecter une entrée tactile sur la bande de détection et une entrée de geste aérien tridimensionnel dans l'air au-dessus de la bande de détection".



Ainsi, on sera capable d'effectuer des gestes de contrôle simplement grâce à nos doigts. À ce jour, on note 20 revendications de brevet d'Apple autour de la technologie. Un bon indicateur pour la suite ?



