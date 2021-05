Promotion : Orange lance une réduction choc sur l'AirPods Max !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'AirPods Max est l'objet de toutes les convoitises depuis sa commercialisation, le casque haut de gamme d'Apple est parmi l'un des plus chers sur le marché, mais avec des arguments très solides ! Vu le prix élevé de l'AirPods Max, une promotion est forcément la bienvenue dès qu'elle se présente. C'est justement le cas dans la boutique d'Orange, l'opérateur propose une réduction de... 80€ !

L'AirPods Max à 549€ au lieu de 629€

Toutes les personnes qui ont testé l'AirPods Max vous le diront, il est incroyable et apporte une immersion hors du commun !

Le nouveau casque d'Apple combine un son haute-fidélité avec la meilleure technologie de réduction active du bruit, ce qui assure une expérience utilisateur jamais vue jusqu'ici.

Vous avez toujours hésité à investir dans le nouveau casque d'Apple ?

Cette promotion va peut-être vous faire changer d'avis...

Jusqu'au 30 mai 2021, Orange propose l'AirPods Max à un prix inédit de 549€ au lieu de 629€, l'une des meilleures promotions qu'on a pu voir depuis le lancement du premier casque d'Apple.

Petite déception, l'AirPods Max n'est proposé qu'en couleur argent et gris sidéral, si vous souhaitiez une autre couleur, ce ne sera malheureusement pas possible avec cette promotion.

Mais dans un sens, Orange fait le bon choix puisque ce sont les deux couleurs qui sont les plus populaires auprès des consommateurs !



Si vous passez commande, vous aurez dans le pack, l'AirPods Max accompagné de sa Smart Case et d'un câble Lightning vers USB-C.

L'AirPods Max embarque un transducteur dynamique conçu par les ingénieurs d'Apple, la meilleure réduction active du bruit, un Mode Transparence, l'égalisation adaptative et la technologie Audio Spatial (prochainement compatible avec Apple Music).



L'autre atout de l'AirPods Max, c'est la puce Apple H1 dans chaque écouteur, elle permet un traitement audio informatique en temps réel afin d'offrir une expérience d'écoute exceptionnelle.

Niveau autonomie, Apple promet 20 heures d'écoute sur une seule charge avec le mode Réduction active du bruit ou le mode Transparence d'activé.

A noter qu'on trouve aussi le casque en promotion régulièrement chez Amazon et Rakuten.