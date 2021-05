La venue d'iOS 14.5 a poussé les annonceurs vers Android

C'était à prévoir, on le sentait venir depuis plusieurs semaines : la venue d'iOS 14.5 et de sa fonctionnalité de suivi publicitaire ne fait pas que des heureux. Si certains géants se sont mis à attaquer Apple suite à la publication de sa mise à jour, il semblerait que cette dernière ait également un impact au niveau des annonceurs.

Selon un rapport de l'Alliance Post-IDFA, qui se compose de Liftoff, AdColony, Fyber, Singular et Vungle, les annonceurs ont dépensé plus sur la plateforme Android depuis l'arrivée de l'update.

Selon le rapport, qui a collecté des données du 26 avril au 9 mai, seuls 36,5% des utilisateurs d'iOS 14.5 optent pour le suivi des publicités. Une situation qui a des répercussions sur le CPM (cout d'achat pour mille clics) avec une baisse de 2,4% (Liftoff) à 8,73% (AdColony).



Malgré tout, selon l'Alliance Post-IDFA, il s'agirait d'une baisse temporaire : étant donné que les spécialistes du marketing se sentent plus confiants dans les dépenses contre le trafic sans IDFA, le CPM devrait réaugmenter.

Les rapports sur les modifications des dépenses publicitaires sur iOS varient selon les partenaires de l'alliance. Certains rapportent une diminution des dépenses, allant de 2,51% (AdColony) à 3,59% (Singular). Vungle, en revanche, a vu ses dépenses sur iOS augmenter de 3,32%.



Les partenaires de l'alliance post-IDFA signalent tous une augmentation des dépenses Android dans les deux semaines suivant la sortie d'iOS14.5. Ceux-ci incluent Liftoff trouvant une augmentation de 8,29% et Vungle trouvant une augmentation de 21%. La tendance suggère que les spécialistes du marketing peuvent dépenser plus en acquisition d'utilisateurs si vous combinez les chiffres iOS et Android.