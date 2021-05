Apple explique pourquoi choisir le Mac

Il y a 1 heure (Màj il y a 45 min)

Medhi Naitmazi

4



Apple a ajouté aujourd'hui une nouvelle page explicative «Pourquoi choisir le Mac» à son site principal, qui, comme son nom l'indique, présente les raisons pour lesquelles les clients devraient choisir d'acheter un Mac.

Pourquoi passer au Mac

Facile à maîtriser. Prodigieusement puissant. Le Mac est conçu pour vous permettre de travailler, jouer et créer comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Il offre de nombreuses apps intégrées, prêtes à utiliser. Grâce aux mises à jour logicielles régulières et gratuites, tout fonctionne parfaitement. Et si vous possédez déjà un iPhone, votre Mac vous semblera familier dès que vous l’allumerez.

Le Mac est «facile à apprendre», puissant et équipé de tonnes d'applications et de mises à jour logicielles gratuites.

Le mini site présente la facilité de configuration d'un Mac et de migration des informations et des comptes, les capacités du Mac et des détails sur la simplicité d'apprentissage du système macOS.



Apple souligne à quel point le Mac fonctionne bien avec d'autres appareils tels que ‌iPhone‌, iPad et Apple Watch grâce aux fonctionnalités de continuité et aux fonctionnalités de confidentialité introduites avec la puce M1 et la mise à jour macOS Big Sur. Et bien sûr, la firme insiste sur la vie privée qui reste privée avec le Mac :

La puce M1 et macOS Big Sur offrent le niveau de sécurité le plus avancé sur ordinateur personnel. Le Mac intègre des protections contre les logiciels malveillants et les virus, et vous permet de choisir ce que vous voulez partager et de quelle façon. Et FileVault chiffre même la totalité du système pour plus de sécurité. Quoi que vous fassiez, le Mac préserve la confidentialité de vos données.

Le nouveau mini-site comprend bien évidemment liens d'achat pour le MacBook Air, le MacBook Pro et l'iMac. Mais si vous voulez des promotions, consultez nos articles sur le MacBook Air M1, le MacBook Pro M1 ou l'iMac M1.