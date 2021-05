La note de Facebook sur l'App Store s'effondre suite à la censure de posts palestiniens

Il y a 4 heures

Julien Russo

19



L'application Facebook était parmi l'une des mieux notées dans la catégorie "Réseaux sociaux" sur l'App Store et le Google Play Store la semaine dernière. Cependant, depuis ce week-end tout a basculé comme le constate NBC News. Le réseau social de Mark Zuckerberg est visé par des militants qui protestent contre la censure des messages défendant la Palestine dans le conflit contre Israël.

Facebook en plein cœur d'un scandale

Ce n'est pas toujours simple de prendre des décisions quand on gère un réseau social, il faut toujours trouver le juste milieu et censurer les posts qui ne respectent pas les conditions d'utilisation.

Depuis que le conflit a éclaté entre la Palestine et Israël, Facebook s'est mis à censurer les posts et les comptes qui font la promotion des hashtags #FreePalestine ou #GazaUnderAttack. Ajoutez à cela les photos et vidéos qui peuvent choquer les jeunes utilisateurs qui parcourent leurs fils d'actualité.



Cette censure vient de déclencher la colère des militants pro-palestine, plusieurs comptes Twitter ont incité ce week-end à se "venger" de la modération de Facebook, ils ont invité des millions d'internautes à mal noter l'application sur l'App Store et le Play Store.

Résultat, la note de Facebook sur iOS est brutalement tombée de 4/5 à 2,4/5 en moins de 72 heures, une note catastrophique qui va probablement handicaper l'application dans ses téléchargements.

Un porte-parole a tenu à s'exprimer face à cette polémique :

Nos politiques sont conçues pour donner à chacun une voix tout en les protégeant sur nos applications, et nous appliquons ces politiques de manière égale, indépendamment de qui publie ou de ses croyances personnelles. Nous avons une équipe dédiée, qui comprend des locuteurs de l'arabe et de l'hébreu, qui surveille de près la situation sur le terrain, qui s'efforce de s'assurer que nous supprimons le contenu préjudiciable, tout en corrigeant toute erreur d'application le plus rapidement possible.

Suite à ces dizaines de milliers de notes de 1/5, Facebook a pris contact avec Apple et Google ce matin pour demander la suppression de toutes ces notes qui ne donnent pas un avis sur l'application, mais donnent plutôt une position politique, ce qui est contraire aux règles des deux stores.



Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux sont régulièrement critiqués pour leurs censures envers les comptes pro-palestiniens, selon certains experts, la censure s'est largement intensifiée depuis quelques semaines.

Access Now, une organisation à but non lucratif a aussi mis en avant des pratiques courantes sur Instagram, comme celle de réduire au minimum la visibilité de certains hashtags de pro-palestiniens.

Télécharger l'app gratuite Facebook