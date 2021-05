Après les séries et films, bientôt des jeux vidéo sur Netflix ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1



Le service Netflix s'est fait connaitre aux yeux du monde entier en étant l'une des premières plateformes à permettre l'accès à un catalogue de films et de séries en échange d'un abonnement par mois. Que ce soit des licences rapatriées ou des productions originales, le géant du web a réussi à séduire de nombreux utilisateurs au fil des ans.

Et il semblerait que les dirigeants de la compagnie veulent aller encore plus loin en proposant prochainement des jeux vidéo.

Netflix réfléchit à une arrivée dans le jeu vidéo

Quand on vous parle de Netflix, la première chose à laquelle vous pensez n'est autre que ses séries et films qui ont connu un fort succès, tout comme certains ont pu faire un flop. Pourtant, la plateforme est déjà allé un peu plus loin que du simple contenu vidéo : elle a notamment travaillé aux développements de jeux vidéo tirés de ses créations comme Stranger Things ou encore La Casa de Papel.



Récemment, l'un des porte-parole du service a confié son intérêt pour cette catégorie :

Nos membres peuvent aussi bénéficier d’une connexion plus directe avec les histoires qu’ils aiment grâce à des programmes interactifs comme Bandersnatch et You vs. Wild ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et A tous les garçons. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’en faire plus avec le divertissement interactif

Selon nos confrères de The Information, Netflix souhaiterait prochainement proposer un catalogue de jeux vidéo en plus au sein de son service en ligne. Une annonce de job aurait d'ailleurs été publiée, dans laquelle on pouvait voir la firme partir à la recherche d'un dirigeant en charge des jeux vidéo.



Bien sûr, on attend une annonce officielle provenant de la part de Netflix pour confirmer ses informations, mais il faut bien avouer que l'idée d'un développement de jeux en interne serait excellente. Que pensez-vous de l'éventuelle arrivée de Netflix au sein de ce marché ?



Source

Télécharger l'app gratuite Netflix