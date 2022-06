Netflix : bientôt un changement dans le rythme de diffusion des séries ?

Que ça soit Apple TV+, Prime Video ou encore Disney+, énormément de services de streaming choisissent d'ajouter un nouvel épisode par semaine lors du lancement d'une nouvelle saison. Cette stratégie est toute calculée, car elle permet de conserver un abonné sur une longue durée, surtout s'il apprécie la série et qu'il veut absolument voir la suite !

Du changement à venir chez Netflix ?

Netflix a commencé l'année du mauvais pied, le service de streaming a fait face à 200 000 abonnés qui ont pris la décision de résilier leur abonnement du jour au lendemain. Ne souhaitant pas perdre la confiance de ses investisseurs, Netflix a été contraint d’adopter des mesures parfois brutales, on pense par exemple :

Si toutes ces décisions devraient permettre de récupérer une croissance assez rapidement, Netflix estime que ce n'est pas suffisant. Une autre annonce pourrait bientôt être officialisée : un changement sur le rythme de diffusion des nouvelles saisons de nos séries préférées.

Aujourd'hui, la majorité des séries qui sont ajoutées dans le catalogue de Netflix affichent des saisons disponibles dans leurs totalités, une approche différente de ce qu'on retrouve chez la concurrence.

Le leader du streaming pourrait prochainement modifier cette stratégie en rejoignant les services comme Apple TV+ et Disney+ qui proposent quasiment toutes leurs nouvelles créations originales avec un nouvel épisode qui est publié chaque semaine.



Netflix l'a compris, cette technique pousse les abonnés à maintenir leur abonnement actif pendant plusieurs mois, ce qui assure d'une certaine manière un ralentissement des résiliations et une augmentation de la croissance.

Une inversion de la tendance

Selon des informations obtenues par Android Headlines, Netflix devrait modifier sa politique dans les prochains mois. Au lieu d'ajouter une saison en entière, le service proposera un nouvel épisode par semaine (sur un jour fixe), ce qui veut dire que les abonnés ne pourront plus enchaîner les épisodes les uns après les autres pendant toute une soirée ou une nuit complète !

Ils devront soit patienter que la saison soit disponible dans sa totalité ou commencer le premier épisode puis attendre 7 jours entre chaque épisode.



Évidemment, cette cadence de diffusion ne plaît pas au plus grand nombre, mais cela permettra à Netflix de réduire les chances de traverser à nouveau cette mauvaise passe où des licenciements sont nécessaires et où on est obligé de sévir sur des acquis comme le partage de compte.



Il est tout de même important de prendre en compte que toutes les séries ne seront pas concernées par ce rythme de diffusion, Netflix devrait privilégier le rythme "1 épisode par semaine" sur ses créations originales qui ont tendance à générer le plus de buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux, on pense par exemple à Strangers Things, Vikings : Valhalla, Squid Game, La chronique des Bridgerton, The Witcher, Sex Education...