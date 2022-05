Netflix envisage de diffuser des contenus en direct

⏰ Il y a 10 heures

Alban Martin

Netflix travaillerait sur des fonctionnalités de streaming en direct pour certains nouveaux contenus, permettant aux téléspectateurs de voter sur les résultats de ces programmes.



Après Disney+ et Apple TV+, Netflix envisagerait donc de proposer pour la première fois en direct certains de ses futurs contenus non scénarisés, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles interactions.

Bientôt un mode TV sur Netflix ?

Selon Deadline, l'émission "Dance 100" et d'autres programmes non scénarisés similaires pourraient être diffusées en direct sur la plate-forme du géant américain. Cela permettrait d'offrir de nouvelles options interactives, notamment en donnant aux téléspectateurs la possibilité de voter - ce qui était jusqu'à présent limité aux plateformes de télévision traditionnelles comme les chaînes câblées et satellitaires.

Le rapport suggère également que le contenu diffusé en direct pourrait inclure "Netflix is a Joke", un festival de comédie qui pourrait être diffusé en continu plutôt qu'enregistré.

De même, elle pourrait l'utiliser si elle décide de faire revenir son festival Netflix Is A Joke. Cet événement comique en direct présentait environ 300 spectacles de stand-up à travers LA, dont Dave Chappelle, Larry David et Pete Davidson. La plupart des spectacles ont été filmés et il est prévu d'en diffuser une douzaine sur le service. À l'avenir, Netflix pourrait diffuser des spectacles en direct, mais avec un décalage de quelques secondes au cas où les choses se gâteraient.

Netflix, qui devrait lancer un forfait pas cher avec de la publicité, aurait confirmé que le streaming en direct est "dans les premiers stades de développement", mais il ne fait aucun doute que cette initiative pourrait offrir des possibilités intéressantes. Disney+ est déjà en train de prendre une direction similaire avec "American Idol" et "Dancing with the Stars" d'ABC qui sont déjà prévus.



Apple TV+ a déjà fait ses débuts en direct avec des programmes sportifs en direct comme le Friday Night Baseball. Et ce n'est potentiellement que le début pour Apple TV+, car le service serait également très intéressé par un bouquet NFL.



Dans tous les cas, du direct permettrait un engagement plus fort des utilisateurs et pérenniserait certainement une partie des abonnements.