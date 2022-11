YouTube va diffuser Paramount+ et Showtime, mais pas Apple TV+ ni Netflix

YouTube a annoncé son intention de proposer des abonnements à plus de 30 services de streaming concurrents sur sa plateforme, mais pas les plus connus comme Netflix ou Apple TV+.



Le service Primetime Channels permettra à tout utilisateur de YouTube de s'abonner à Showtime, Paramount+ et d'autres services sans avoir à quitter la plateforme.

Comme indiqué dans son communiqué, Youtube explique que Primetime Channels proposera des séries, des films, des bandes-annonces, des séquences en coulisses et des interviews des acteurs. La recherche et les recommandations de YouTube feront apparaître le contenu des services de diffusion en continu, disponible dès le lancement pour les personnes vivant aux États-Unis.



YouTube affirme qu'il ajoutera d'autres services à l'achat, notamment le NBA League Pass. Il prévoit également d'introduire de nouvelles fonctionnalités et de développer le service à l'échelle internationale. Évidemment.

Jeff Shultz, directeur de la stratégie et du développement commercial de Paramount Streaming, a déclaré :

Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec YouTube pour offrir aux clients de Paramount+ un autre moyen de diffuser le contenu qu'ils aiment. Cette nouvelle fonctionnalité nous donne l'occasion d'étendre notre présence sur YouTube, d'élargir notre portée et de donner aux consommateurs encore plus de choix lorsqu'il s'agit de diffuser en continu le meilleur du divertissement.

En principe, le nouveau service est similaire à Apple TV Channels, un moyen pour les gens de s'abonner à des services de streaming et de regarder du contenu vidéo à l'intérieur de l'application TV d'Apple. Les plateformes de ce service comprennent Paramount+, Showtime, Starz et d'autres.



Sauf qu'ici, YouTube ne semble pas vouloir inclure Apple, ni Netflix ou Disney+.

