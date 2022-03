La série Netflix "Le jeu de la dame" bientôt disponible en jeu sur smartphone ?

Julien Russo

Vous avez été des dizaines de millions dans le monde à regarder l'incroyable et passionnante série "Le jeu de la dame" sur Netflix. À l'occasion des 2 ans du programme, le service de streaming pourrait réserver une petite surprise aux fans. En effet, une récente découverte montre que Netflix travaillerait dans le plus grand des secrets à une adaptation "gaming" de sa populaire série.

Netflix pourrait profiter à nouveau du succès de sa série, malgré que celle-ci soit terminée

Selon un rapport de Whats on Netflix, la célèbre série Le jeu de la dame pourrait bientôt être adaptée en jeu pour un lancement prochain sur iOS et Android. Si le site s'avance sur ce sujet, c'est essentiellement parce que de solides preuves viennent d'apparaître. Netflix a déposé la marque "The Queen's Gambit" (le nom du programme en version originale) dans la catégorie des produits et services enregistrés en tant que "Logiciels de jeu téléchargeables".



Quand on connaît la détermination de Netflix à briller dans le secteur des jeux sur smartphones, on fait forcément le rapprochement avec le petit catalogue de jeux originaux et exclusifs qu'est en train de créer le géant américain.

Évidemment, il est impossible d'en savoir plus sur le contenu du jeu et sa date de disponibilité sur iPhone et sur les smartphones sous Android. Toutefois, celui-ci pourrait arriver dans les prochains mois, car il n'est pas à exclure que le développement du jeu ait déjà commencé plusieurs mois avant le dépôt de la marque.



Un jeu autour de cette série pourrait être un véritable atout pour la rubrique "Netflix Gaming" disponible depuis un petit moment, le service de streaming n'arrive pas pour l'instant à attirer ses abonnés qui (pour la majorité) ne savent même pas encore que Netflix s'est lancé dans les jeux sur smartphones.



Pour rappel, la série avait été une révélation pour des millions de personnes qui voyaient les jeux d'échecs comme quelque chose d'ennuyeux. Beaucoup se sont rendu compte qu'il s'agissait finalement d'un jeu fascinant avec un potentiel compétitif pour ceux qui arrivent à performer.

Quelques jours après la mise en ligne de la série Le jeu de la dame, les ventes d'échiquiers sur Amazon ont explosé et le trafic sur Chess.com a atteint des records jamais vus depuis la création du site.