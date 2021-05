Tesla est condamné en Norvège pour fausses promesses à propos de la batterie

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Coup dur pour l'entreprise d'Elon Musk, la justice norvégienne vient de déclarer que Tesla avait bridé les batteries de certaines Model S qui ont été vendus en Norvège. Cette condamnation survient alors que plusieurs clients avaient déclaré ne pas retrouver les performances qui étaient promises dans les publicités de l'entreprise.

Une condamnation à 390 000 euros

L'affaire remonte à 2016, alors que la Tesla Model S rencontrait beaucoup de succès en Norvège, plusieurs clients avaient dénoncé que les promesses autour de l'autonomie du véhicule n'étaient que fiction. En effet, selon certaines Model S, il y aurait eu d'énormes différences entre ce qui était écrit sur le site de Tesla et la réalité.

Voulant éviter la procédure judiciaire qui aurait été catastrophique pour l'image de l'entreprise, la firme d'Elon Musk avait conclu un accord à l'amiable avec 126 clients norvégiens quelques mois après le "buzz" dans la presse locale.

La transaction consistait à rembourser à chaque propriétaire, la somme de 65 000 couronnes norvégiennes (ce qui représente 7 700$).



Malheureusement pour Tesla, d'autres clients n'ont pas eu cette chance de bénéficier de l'accord puisqu'ils ont dénoncé le problème bien après que l'affaire était close.

Le groupe de clients qui n'ont pas reçu les 7 700$ de dédommagement suite aux promesses non tenues, ont été devant les tribunaux pour demander, eux aussi, réparation du préjudice de la batterie bridée.

Pour la première fois, Tesla a été reconnu coupable en Norvège comme le révèle le média Nettavisen. Une décision de justice a été prononcée le 21 mai dernier, celle-ci impose à l'entreprise de rembourser la somme de 13 000€ à l'ensemble des clients qui se sont plaints, cela concerne 30 clients au total, soit la somme de 390 000€.

Tesla a toujours possibilité de faire appel au jugement, si l'entreprise ne le fait pas, elle devra effectuer les virements vers les comptes des plaignants.



L'origine du problème

Il est rare que Tesla se fasse attaquer sur les performances de la batterie et l'autonomie en général, la firme d'Elon Musk est réputée pour choisir les meilleurs composants et utiliser les technologies les plus avancées pour ses batteries.



L'anomalie qui est apparue chez plusieurs clients norvégiens n'a pas été constatée dans toutes les ventes de Model S dans le pays (heureusement pour Tesla), mais elle a eu des conséquences graves chez les clients concernés. En effet, les consommateurs qui se sont plaints ont majoritairement fait remonter une autonomie qui baissait et une vitesse de recharge qui se réduisait progressivement. Une situation inacceptable qui a provoqué énormément de colère !



Après une enquête approfondie en interne chez Tesla, le fabricant a remarqué que les Model S impactés par ce problème était quasiment toutes des modèles qui avaient été commercialisés avec des packs 85 kWh.

C'est après cette découverte que Tesla a pris l'initiative de déployer un dédommagement financier aux premiers consommateurs qui avaient fait remonter le problème. À noter que l'entreprise n'avait pas officialisé avoir rencontré un problème de batterie avec certains modèles, probablement pour protéger ses arrières en cas de poursuite judiciaire.