Apple commandera plus d’écran OLED que Samsung en 2021

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple est sur le point de surpasser Samsung en tant que plus gros acheteur d'écrans AMOLED pour smartphones plus tard cette année après la sortie de la gamme iPhone 13, ce qui poussera à 80% l'adoption d'écrans AMOLED flexibles dans les iPhones, selon un nouveau rapport de DigiTimes.

Apple dépasse Samsung sur les commandes en OLED

Apple a adopté des écrans AMOLED flexibles pour toute sa gamme d'iPhone 12 et devrait continuer à le faire pour les iPhones 2021. Selon le rapport d'aujourd'hui, qui cite des chiffres d'estimation de la société de recherche Omdia, Apple devrait acheter 169 millions de panneaux d'affichage pour l'iPhone cette année, contre 114,5 millions de l'année dernière.

Apple devrait augmenter ses panneaux AMOLED à 169 millions de pièces pour les iPhones 2021 contre 114,5 millions en 2020, tandis que les achats correspondants de Samsung devraient augmenter légèrement à 157 millions de pièces contre 152,3 millions.



Samsung Display devrait rester le plus grand fournisseur de panneaux AMOLED pour iPhone en 2021, offrant environ 110 millions de pièces, contre 50 millions de LG Display et 9 millions de BOE, selon les dernières indications.

Outre les écrans AMOLED flexibles pour la gamme ‌iPhone 13‌, les modèles haut de gamme de la gamme, tels que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, devraient inclure la technologie de panneau arrière LTPO. Les panneaux LTPO aident non seulement à réduire la consommation d'énergie de l'écran, ce qui pourrait activer une fonctionnalité telle qu'un affichage permanent pour l'iPhone, mais il permet également un taux de rafraîchissement plus élevé.



Depuis plusieurs années, Apple est censée inclure depuis un certain temps un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans ses ‌iPhone‌; cependant, cela ne s’est jamais concrétisé. Apple était sur le point d'adopter la technologie LTPO avec l'iPhone 12, mais a probablement décidé de se concentrer sur l'introduction de la 5G sur l'‌iPhone‌ comme principal argument de vente. Avec l'iPhone 13, Apple est désormais quasiment obligée d’intégrer la technologie d'affichage LTOP avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour rattraper la concurrence qui le propose pratiquement systématiquement. Et quand on sait que l’iPad Pro l’a depuis 2017…