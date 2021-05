Google : Fuchsia OS débarque sur le Nest Hub

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir



Google possède des dizaines voire des centaines de projets en cours et parmi ceux-là, il y a Fuchsia OS. Ce système d'exploitation créé par la firme de Moutain View peine à prendre de l'ampleur depuis qu'il existe mais les dernières informations en date pourraient annoncer un pas en avant.

Fuchsia OS : enfin sur un produit grand public ?

Si vous n'êtes pas un féru de technologie, vous avez à coup sûr rarement entendu parler de Fuchsia OS. Et pour cause, c'est un système d'exploitation (OS) créé par Google il y a quelque temps déjà (2016) qui peine à voir le jour dans la communication du géant américain.



Cependant, il semblerait que les choses s'accélèrent car l'on apprend aujourd'hui qu'il va être implanté dans le Nest Hub de première génération sorti en 2018. Une approche prudente de la part de Google qui comme toujours se fera tout en douceur et petit à petit.



Comme le rapporte 9to5Mac, l'expérience globale que ce soit visuel ou au niveau des fonctionnalités ne devrait pas spécialement être chamboulée étant donné que l'expérience d'affichage intelligente de Google est construite avec Flutter, qui est lui-même conçu pour apporter systématiquement des applications sur plusieurs plates-formes et donc Fuchsia inclus.

Cette annonce indique donc que Fuchsia OS est destiné au grand public alors qu'un doute planait au-dessus de sa tête depuis tout ce temps. Certains pensaient qu'il serait principalement utile pour les développeurs en amont mais finalement il semblerait que non.



Comme souligné un peu plus haut, l'implantation du système va se faire en douceur au cours des mois à venir et ne devrait pas spécialement être visible pour les utilisateurs. Une information pas très utile pour le grand public me direz-vous même si elle permet de conforter l'idée que Google souhaite développer cet OS dans les années à venir et qui sait, peut-être qu'il débarquera un jour sur d'autres produits.