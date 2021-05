Les iPhone ont perdu de l'autonomie avec iOS 14.6

Julien Russo

La nouvelle mise à jour iOS 14.6 a été mise à disposition sur les serveurs d'Apple le 24 mai. Plusieurs générations d'iPhone sont éligibles à ce nouveau firmware, on parle des iPhone 6S jusqu'à iPhone 12 (en passant par le 1er et 2nd SE), une large compatibilité qui permet de profiter des petites nouveautés qu'elle apporte.

iOS 14.6 provoque de mauvais résultats sur l'autonomie

À chaque sortie de nouvelles versions d'iOS, de nombreux YouTubeurs réalisent des tests comparatifs afin de voir si le nouveau firmware est bénéfique ou catastrophique pour l'autonomie des iPhone.

C'est le cas d'iAppleBytes, spécialiste des tests d'autonomie, il a réalisé une expérimentation avec l'iPhone 6S, 7, 8, XR, 11, SE et SE 2020 afin de voir si iOS 14.6 avait un impact positif ou non sur la batterie.



Avant de lancer le test, iAppleBytes explique avoir mis tous les iPhone au même niveau, c'est-à-dire une luminosité d'affichage de 25%, la luminosité automatique désactivée et la connexion de tous les iPhone au même point d'accès avec les mêmes paramètres.

Tout a été fait pour apporter les résultats les plus précis !



Pour ce test, le YouTubeur s'est servi de Geekbench 4, l'outil s'occupe de mesurer l'autonomie d'un appareil lorsque des applications gourmandes en performances sont en cours d'exécution, Geekbench 4 s'occupe d'évaluer la perte d'autonomie pendant toute la durée du test.

Maintenant que tous les iPhone sont au même niveau et que le test est lancé, il suffit d'attendre et de voir quels sont les iPhone qui se fatiguent le plus rapidement.

Sans surprise, il s'agit des anciennes générations d'iPhone, ceux qui ont une batterie moins performante que les plus récents.

Le premier à lâcher est l'iPhone 6S , l'appareil s'éteint au bout de 2h32 de fonctionnement en continu. Arrive ensuite l'iPhone SE avec une durée de 2h46.

L'iPhone SE 2020 (qui est un modèle très récent) est le troisième à interrompre son fonctionnement, il aura duré 3h06.



Les deux autres à s'épuiser sont l'iPhone 7 et l'iPhone 8 , le premier s'arrête au bout de 3h34 et le second au bout de 3h27.

L'iPhone XR est l'avant-dernier à s'interrompre, il aura duré 4h52. Le dernier survivant est l'iPhone 11 avec 5h17.

La comparaison avec iOS 14.5.1 ?

Le même YouTuber avait réalisé une comparaison des performances de la batterie en début du mois avec iOS 14.5.1 !

Est-ce qu'il y a une grosse différence d'autonomie avec la dernière version d'iOS ? La réponse est oui, mais essentiellement pour les anciennes générations d'iPhone qui ont l'air de moins bien gérer iOS 14.6 !

Nom de l'iPhone iOS 14.5.1 iOS 14.6 iPhone SE 2h55 2h46 iPhone 6S 2h56 2h32 iPhone 7 3h45 3h34 iPhone 8 3h31 3h27 iPhone XR 5h 4h52 iPhone 11 5h25 5h17 iPhone SE 2020 3h34 3h06

Les résultats ne sont pas catastrophiques, mais on constate qu'il n'y a aucune amélioration de l'autonomie sur toutes les générations d'iPhone.

On note également que les iPhone qui rencontrent le plus de difficulté avec iOS 14.6 sont les anciennes générations d'iPhone (surtout l'iPhone SE et l'iPhone 6S).

Il est possible qu'Apple propose prochainement une mise à jour corrective (iOS 14.6.1) pour permettre aux iPhone de maintenir une meilleure autonomie comme avec iOS 14.5.

À prendre en compte que le test est exactement le même que celui qui a été effectué en début du mois avec iOS 14.5.1 (même outil et même paramètres).