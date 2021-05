Révélation d'un dossier top secret : Apple voulait racheter Time Warner en 2015

Julien Russo

On croit toujours tout savoir de ce qui se passe en interne chez Apple, mais la réalité, c'est que l'entreprise fait ses petites affaires de son côté à l'abri des regards indiscrets. Une révélation inédite vient de fuiter grâce à CNBC, le média affirme qu'en 2015, Apple était très intéressé pour acquérir la société Time Warner (aujourd'hui appelé WarnerMedia).

Une acquisition à 100 milliards de dollars qui a effrayé Tim Cook

Apple rachète régulièrement des start-ups et même de grosses entreprises qui rencontrent du succès sur le marché (on a pu le voir avec l'acquisition de Beats by Dre). Cependant, il y a aussi beaucoup de procédures de rachats qui ne vont pas jusqu'au bout pour plusieurs raisons : un accord financier excessif, une politique d'entreprise qui ne convient pas, un avenir compliqué...



En 2015, Apple avait émis son intérêt pour acquérir Time Warner, une société spécialisée dans les médias de masse et de divertissements. Eddy Cue avait été à la rencontre de Jeff Bewkes (le PDG de Time Warner) sur les instructions de Tim Cook.

Le premier échange avait pour but de discuter des activités de l'entreprise, mais aussi d'un possible partenariat visant à proposer du contenu issu de Time Warner sur les produits Apple.

Les discussions entre les deux entreprises ont duré pendant plusieurs semaines et Tim Cook est intervenu à de multiples reprises pour apporter du poids dans les négociations. À chaque fois Time Warner et Apple étaient en désaccord sur les frais mensuels que pourraient rapporter les contenus exclusifs auprès des clients Apple.



CNBC révèle que Tim Cook et Eddy Cue ne voulaient pas abandonner cette opportunité qui s'offrait à eux, c'est pour cela qu'ils ont réfléchis à une acquisition complète de Time Warner. Connaissant le trésor de guerre que possède la firme de Cupertino, le PDG de Time Warner Jeff Bewkes a rapidement monté le prix d'acquisition, il aurait fixé le montant à 100 milliards de dollars.



Si Apple avait été jusqu'au bout, cela aurait permis à l'entreprise d'acquérir :

WarnerMedia Studios et Networks : une filiale qui s'occupe de la production et la programmation de séries télévisées et de films. Elle comprend également Warner Bros Interactive Entertainment, Warner Bros Home Entertainment, DC Entertainment et les réseaux câblés spécialisés dans les programmes jeunesse (Cartoon Network, Boomerang...).

: une filiale qui s'occupe de la production et la programmation de séries télévisées et de films. Elle comprend également Warner Bros Interactive Entertainment, Warner Bros Home Entertainment, DC Entertainment et les réseaux câblés spécialisés dans les programmes jeunesse (Cartoon Network, Boomerang...). WarnerMedia News & Sports : une filiale qui s'occupe des réseaux mondiaux de diffusion d'informations et de sports

: une filiale qui s'occupe des réseaux mondiaux de diffusion d'informations et de sports Warner Media Sales and Distribution : une filiale qui supervise les ventes, la distribution et les licences de contenu publicitaires de WarnerMedia

: une filiale qui supervise les ventes, la distribution et les licences de contenu publicitaires de WarnerMedia WarnerMedia Direct : responsable du marketing et de l'engagement des consommateurs. La filiale se concentre également dans le déploiement mondial de HBO Max (ce qui est loin d'être concluant pour l'instant)

: responsable du marketing et de l'engagement des consommateurs. La filiale se concentre également dans le déploiement mondial de HBO Max (ce qui est loin d'être concluant pour l'instant) WarnerMedia International : une filiale responsable de l'exécution locale de toutes les activités linéaires de Warner Media, des activités commerciales et des services de streaming du groupe présent aux États-Unis et en Europe

Apple aurait pris une autre dimension dans la production et la distribution de films et séries, ce qui aurait pu être très bénéfique aujourd'hui pour Apple TV+.

Malheureusement, Tim Cook aurait été effrayé par le prix de l'acquisition d'après le rapport, le CEO aurait donc stoppé toute négociation avec Time Warner.

En 2018 le groupe a été racheté par AT&T au prix de 85 milliards de dollars, l'opérateur américain a pris la décision de combiné WarnerMedia (le nouveau nom de Time Warner) avec Discovery.