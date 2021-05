Apple Watch, AirPods... Apple reste le numéro 1 sur le marché mondial au T1 2021

Julien Russo

Spectaculaire, c'est le mot qui pourrait le mieux définir la performance d'Apple dans la vente des wearables au premier trimestre. Après une année 2020 de folie avec des ventes d'Apple Watch et d'AirPods en forte hausse, la firme de Cupertino a maintenu cette bonne dynamique après les fêtes de fin d'année. Découvrez les chiffres communiqués par International Data Corporation (IDC).

Apple et la maitrise des wearables

Samsung peut se vanter d'être le numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde, cependant le géant sud-coréen se fait tout petit quand il s'agit de parler des ventes de montres connectées et d'écouteurs sans fil.

En effet, année après année, Apple domine en permanence le classement, quel que soit le cabinet d'analyse qui estime les expéditions.



Selon IDC, les consommateurs sont plus nombreux à privilégier Apple dès qu'il s'agit d'acheter des AirPods ou une Apple Watch. Selon les chiffres avancés dans le rapport, Apple possède une part de marché de 28,8% sur ce marché avec 30,1 millions d'expéditions soit +5 millions par rapport au premier trimestre de 2020.

Loin derrière, on retrouve Samsung avec une part de marché de 11,3% et 11,8 millions d'expéditions. Une belle performance, mais toujours insuffisante pour venir effrayer Apple sur ce terrain !

Dans le reste du top 5, on retrouve majoritairement de grandes marques chinoises comme Xiaomi ou encore Huawei, grâce aux caractéristiques convaincantes à un prix toujours plus accessible, les deux entreprises cumulent une part de marché de 17,9%.

L'Apple Watch SE a fait beaucoup de bien

Tout le monde n'est pas prêt à investir 429€ dans une montre connectée qui servira majoritairement à visualiser ses notifications, suivre ses activités sportives ou encore contrôler sa musique. C'est pour cette raison qu'Apple a exporté le concept de l'iPhone SE dans l'univers de l'Apple Watch.

Le principe de proposer une montre connectée aux fonctionnalités compétitives à un prix plus accessible semble avoir séduit énormément de consommateurs dans le monde. Surtout qu'après les fêtes de fin d'année, l'Apple Watch SE a fait l'objet de nombreuses promotions chez les revendeurs américains, mais aussi européens !



Le marché des wearables continue à rencontrer du succès en ce début d'année, d'après IDC, il y a eu 104,6 millions d'expéditions de montres connectées, d'écouteurs sans fil, de bracelet connecté... Cela représente une progression de +34,4% par rapport au même trimestre de l'année précédente.

À noter que c'est la première fois que les ventes de wearables dépassent les 100 millions d'expéditions en seulement un trimestre. Preuve que les comportements changent progressivement, les consommateurs abandonnent les écouteurs avec fil, les montres classiques...



