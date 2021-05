Grâce à iOS 14.6, la gestion des photos sur les PC Windows est plus simple

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Beaucoup de propriétaires d'iPhone ont décidé d'abandonner Apple pour se rapprocher d'un smartphone sous Android pour cette raison : la gestion des photos. En effet, depuis la première génération d'iPhone, l'accès aux photos depuis un PC n'a jamais vraiment été optimisé. Avec iOS 14.6, Apple a décidé de faire un effort, comme le fait remarquer notre confrère iGeneration.

Une nouveauté qui n'a jamais été mentionnée par Apple

Lors de la sortie d'une nouvelle mise à jour logicielle, on constate souvent qu'Apple ne mentionne pas toutes les nouveautés et améliorations qui sont incluses dans le firmware. C'est en partie pour cette raison que ce changement n'a été trouvé que plusieurs jours après la disponibilité d'iOS 14.6.

L'une des modifications majeures dans la dernière version d'iOS concerne l'accès aux photos stockées sur l'iPhone depuis un PC sous Windows. Apple a ajouté une meilleure organisation des fichiers pour retrouver les photos qui vous intéressent.



Auparavant, les fichiers étaient notés en XXXAPPLE et XXXCLOUD, le premier recensait toutes les photos stockées dans la mémoire de l'iPhone et le second toutes les photos enregistrées sur les serveurs d'iCloud.

Capture d'écran avant iOS 14.6

Capture d'écran avec iOS 14.6

Aujourd'hui, cette organisation a bien changé, les utilisateurs peuvent maintenant retrouver plus facilement leurs photos prises avec l'iPhone grâce à un système de mois et d'année.

Au lieu de tout mélanger dans le même dossier, vous allez désormais voir : 2020_01, 2020_02, 2020_03... Chaque mois de l'année représente maintenant un dossier, ce qui est quand même plus simple pour retrouver une photo ou une vidéo.

Vous saurez maintenant où chercher pour récupérer les photos de vos vacances d'été et celles des fêtes de fin d'année !



Cette amélioration n'a jamais été déclarée par Apple, il s'agit d'un oubli regrettable puisqu'elle était très attendue par les propriétaires d'iPhone qui accordent une importance toute particulière aux transferts des photos/vidéos d'iOS vers un PC Windows.