Pour mettre à jour l’Apple Watch 3, il faut la restaurer

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2



Alors que Dargo nous expliquait récemment pourquoi Apple devrait arrêter l'Apple Watch Series 3, la firme semble avoir pris en considération le problème de mise à jour de la montre. De nombreux utilisateurs se sont plaints du fait qu'il était devenu presque impossible d'installer les mises à jour de watchOS 7, et iOS 14.6 tente d’y répondre en demandant automatiquement à l'utilisateur de restaurer son Apple Watch 3 avant de la mettre à jour.

Restaurer pour mieux régner

Comme expliqué dans notre précédent article, le problème est directement lié à la version GPS de l'Apple Watch Series 3, qui ne dispose que de 8 Go de stockage interne. Chaque fois qu'un utilisateur essaie de mettre à jour un modèle GPS Series 3, il reçoit un message d'erreur indiquant qu'il n'y a pas assez d'espace disponible pour installer la mise à jour de watchOS 7, quand bien même ils n’ont quasiment rien ajouté dessus.



Selon Apple, la solution la plus simple, mais aussi la moins pratique, consiste à restaurer complètement toutes les données et tous les paramètres de l'Apple Watch pour installer la dernière version de watchOS 7.



Avec les dernières versions d'iOS et de watchOS, Apple semble avoir renoncé à essayer de forcer les utilisateurs à supprimer manuellement les applications et les médias, ce qui ne résout presque jamais le problème. Comme le montre un lecteur 9to5Mac sur Twitter (avec une capture d'écran en portugais), iOS 14.6 demande simplement à l'utilisateur de dissocier et de restaurer l'Apple Watch Series 3 afin d'installer les mises à jour watchOS.

Pour installer la mise à jour watchOS, dissociez votre Apple Watch et associez-la à nouveau dans l'app Apple Watch sur votre iPhone.

Auparavant, le message recommandait uniquement à l'utilisateur de supprimer du contenu avant de réessayer d'installer la mise à jour.

Pour installer la mise à jour watchOS, votre Apple Watch a besoin d'au moins 3,0 Go de stockage disponible. Vous pouvez libérer de l'espace de stockage en supprimant des applications à l'aide de l'application Apple Watch sur votre iPhone.

Pas de watchOS 8 ?

Malheureusement, cela suggère également qu'Apple ne résoudra probablement pas ce problème pour les utilisateurs d'Apple Watch Series 3. Cela signifie que les modèles de la série 3 seront abandonnés et ne prendront pas en charge watchOS 8. Réponse dans quelques jours à la WWDC 2021.