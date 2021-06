macOS 12 Monterey ou macOS 12 Mammoth ?

Avec chaque nouvelle version majeure de macOS vient un nouveau nom de code. Depuis 2013, les versions de macOS portent le nom de beaux endroits de Californie. Jusqu'à présent, nous avons eu droit à Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina et Big Sur. Si Apple nous surprend chaque année, la firme laisse pourtant discrètement et systématiquement une trace qui facilite le déchiffrement du nom d'une version à venir. Au cours de l'année écoulée, Apple a renouvelé et abandonné quelques marques déposées qui pourraient suggérer le nom de macOS 12.

Deux noms pour macOS 12

Tout d'abord, Apple a déposé plusieurs noms autour de 2013 et 2014 en utilisant des sociétés écrans lorsqu'elle a commencé à utiliser des lieux en Californie pour macOS. Yosemite, Sierra, El Cap et Big Sur étaient tous inclus dans ce même lot de marques. Des noms comme «Diablo», «Condor», «Tiburon», «Farallon», «Miramar», «Rincon», «Pacific», «Redwood», «Shasta», «Grizzly», «Skyline» et «Redtail» ont tous été inclus mais ont apparemment été abandonnés. Skyline a même été abandonné le 26 avril dernier. Rappelons que nous avions parlé de la plupart des marques en question par le passé comme Mammoth en 2020, Rincon en 2019, etc.



À date, les dépôts et retraits laissent deux noms possibles. Les deux ont été récemment renouvelés par Apple pour une utilisation dans les catégories de systèmes d'exploitation informatiques. Il s'agit de «Monterey» et «Mammoth».

Concept de macOS Monterey de Parker Ortolani

Mammoth

Mammoth vient d'être renouvelé par Apple le 29 avril de cette année. C’est le nom le plus récent du portefeuille d’Apple. Mammoth serait plus que probablement utilisé pour représenter Mammoth Lakes, en Californie. Mammoth Lakes est une station de ski située près d'un magnifique lac dans les montagnes de la Sierra, non loin de Yosemite. Cela ferait un bon nom pour une version majeure de macOS.

Monterey

Monterey a été renouvelé le 29 décembre 2020 avec une extension accordée pour la marque. En février, nous avions déjà parlé de Monterey qui pourrait être le nom de la prochaine version de macOS pour plusieurs raisons. Le premier étant que Big Sur se situe à Monterey. Apple aime les versions qui vont ensemble, comme avec Sierra et High Sierra ou Yosemite et El Capitan. Monterey serait un nom parfait pour un successeur de Big Sur qui se concentre sur le raffinement des changements majeurs apportés l'année dernière.



Apple a également fait allusion au nom de Monterey dans les précédentes présentations de la WWDC, comme cela a été fait pour d’autres endroits. En regardant la WWDC 2015, Craig Federighi prévoyait un voyage à Monterey et Big Sur lors d'une démo de multitâche sur iPad. Big Sur, bien sûr, a fini par être le nom de la version majeure de macOS de l'année dernière. Le lien que Monterey entretient avec Big Sur est incontestable.



Si macOS 12 est une petite mise à jour, alors Apple partirait sur Monterey, sinon, ce serait Mammoth. Et vu les changements majeures dans macOS 11, on peut parier sur Monterey cette année et sur Mammoth l'an prochain pour macOS 13.



