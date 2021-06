Apple cherche quelqu'un pour travailler sur homeOS

Une plate-forme "homeOS" encore non annoncée auparavant a été mentionnée dans la description de poste d'un ingénieur logiciel travaillant sur Apple Music. Repérée à l'origine par les utilisateurs de Twitter, la liste fait deux références au nouveau système d'exploitation.

