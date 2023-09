Apple cherche des figurants en Île-de-France pour sa série "Carême"

Comme toutes les autres productions originales, Apple a besoin de figurants pour accompagner les acteurs dans les différentes scènes, en extérieur comme en intérieur. Parmi les tournages à venir en France pour Apple TV+, il y a "Carême", une série inédite qui racontera la passionnante histoire d'Antonin Carême, un homme dans l'Europe de Napoléon qui ne rêvait que d'une chose : devenir le chef le plus célèbre du monde et révolutionner la gastronomie.

Déposez votre candidature

Spécialisé dans le recrutement de figurants pour les séries et films tournés en France, le site Castprod cherche en ce moment des figurants pour participer à plusieurs scènes de la série "Carême". Comme l'explique l'annonce, le tournage se déroulera en région parisienne uniquement à Fontainebleau, Meaux (77) et à Balincourt (95).



Que vous ayez une expérience ou non dans le cinéma ou dans le théâtre, vous pouvez postuler, toutefois il y a quelques conditions en ce qui concerne le profil :

Vous devez être un homme ou une femme entre 16 et 70 ans (toutes les origines sont acceptées)

Vous ne devez pas avoir les cheveux trop courts, minimum 10 cm sur le dessus et les côtés

Une expérience comme serveur est recherchée pour une ou plusieurs scènes

Pour les dates de tournage, le site Castprod ne communique que des dates prévisionnelles, le tournage aura lieu entre fin octobre 2023 et avril 2024. En ce qui concerne Fontainebleau, la date du 15 novembre 2023 est mentionnée, le 16, 17 et 20 novembre 2023 pour Meaux et le 24 novembre 2023 à Balincourt dans le Val-d'Oise.



Ces dates peuvent changer à tout moment, tout dépendra de l'organisation et de l'évolution du tournage. En général, pour un poste de figurant, il est nécessaire libérer au minimum une journée ou plus dans son emploi du temps.

Que faut-il envoyer pour postuler ?

Pour adresser votre candidature, il y a deux solutions.

Vous pouvez postuler en vous connectant sur le site Castprod.com ou en envoyant un mail à l'adresse suivante : chef.casting23@gmail.com



Voici les informations que vous devez communiquer :

Votre nom et prénom

Vos coordonnées téléphoniques

Votre âge

Votre taille

Votre taille de veste

Votre taille de pantalon

Votre pointure

Votre ville de résidence

Si vous avez un véhicule ou non pour vous déplacer

Une photo de vous en portrait (juste votre visage)

Une photo entière de vous (de la tête aux pieds)

Les candidatures sont ouvertes sans date limite, toutefois, il faut vous dépêcher si vous souhaitez postuler, car ça peut s'arrêter à tout moment. La recherche de figurants a déjà commencé il y a cinq jours, autant dire qu'il y a probablement eu beaucoup de candidatures jusqu'ici.



En ce qui concerne la rémunération, l'annonce Castprod n'en mentionne pas, mais en général un poste de figurant est payé environ 84 à 105 euros brut par jour. Le montant varie selon les pays, le budget de la production et la durée de présence à l'écran. Cette information sera à confirmer si votre candidature est acceptée.

La synopsis de Carême

Dans l'Europe de Napoléon en plein bouleversement, Antonin Carême, un orphelin doté d’un talent exceptionnel, ne rêve que d’une chose : devenir le chef le plus célèbre au monde et donner ses lettres de noblesse à un nouvel art, la Gastronomie. Mais pour cela, il va devoir passer un pacte avec le diable et devenir espion au service d’un homme machiavélique qui, lui, a élevé la politique au rang d’art : Talleyrand. D’après une histoire vraie, Carême nous entraîne dans un monde où la misère et la dureté des cuisines côtoient l’opulence des hôtels particuliers, où les vrais sentiments sont abîmés par les faux-semblants, et où la manipulation est reine. Bien décidé à sortir de la pauvreté et accomplir son rêve, Carême peut tout avoir – les femmes, l’argent, la gloire – mais à quel prix : l’amour ? Sa vie ? Son âme ?

La série Carême est réalisée par Martin Bourboulon (Les Trois Mousquetaires) avec en acteurs Benjamin Voisin (Illusions Perdues), Jérémie Renier (Novembre) et Lyna Khoudri (Gagarine). Carême est une production des studios VVZ Production, Shine Fiction et Apple Studios.