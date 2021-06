La Huawei MatePad Pro 2021 tourne sous iPadOS... non, HarmonyOS 2 !

Huawei vient d'annoncer de nouvelles tablettes dont une, en particulier, qui attire notre attention. La MatePad Pro 12,6 pouces est un beau bébé qui ressemble à s'y méprendre à l'iPad Pro d'Apple et il est même livré avec un logiciel assez intéressant pour l'accompagner. Surnommé HarmonyOS, un "fork" d'Android qui se débarrasse de tous les éléments Google.

En regardant rapidement, on se rend compte que ce sont des fac-similés complets de l'iPad Pro et d'iPadOS 14 actuels.



Alors que certains médias comme TechRadar viennent de publier un aperçu avant la présentation officielle, le leaker Evan Blass a réussi à partager quelques captures d'écran d'HarmonyOS 2 plus tôt dans la journée.

Oui, il est clair que les personnes qui les ont conçues connaissent très bien le travail d'Apple, mais vraiment, qui ne l'est pas ? Le gros problème pour la plupart des clients n’est pas cette inspiration mais plutôt le manque d'applications et de magasins officiels de Google, même si elle possède des fonctionnalités intéressantes, notamment le support du chargement sans fil.



Il y a une vraie discussion à avoir ici, en fait. Alors que les téléphones et les tablettes s'efforcent de réduire le plus possible les bordures, ils finiront tous par se ressembler. Métal et verre, généralement en argent et noir. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose ou pas, mais il est difficile de les démarquer visuellement.



Huawei n'a pas encore confirmé les prix de la MatePad Pro de 12,6 pouces, mais cela devrait être très convaincant auprès des clients potentiels des iPad Pro.

HarmonyOS 2 : du bon et du moins bon

D'après les premiers retours, les meilleures et les pires choses à propos du MatePad Pro 12.6 concernent le logiciel. Le bien réside dans la personnalisation de Huawei. Le mal est dû aux limitations de l'application par rapport aux autres tablettes Android et surtout aux iPads. Même si le MatePad Pro exécute HarmonyOS 2.0, l'expérience de Huawei est clairement basée sur Android, avec la prise en charge des APK et une interface utilisateur Android familière.



Il s'agit du système d'exploitation de Huawei créé en réponse à l'interdiction de Google imposée par les sanctions américaines. Alors que la V1 d'HarmonyOS était une copie conforme de l'expérience Android, avec la version 2.0, les choses sont un peu plus singulières, du moins sur les tablettes.

Le point le plus notable à propos d'HarmonyOS 2.0 sur le MatePad Pro est à quel point l'interface est optimisée pour les tablettes. Huawei s'inspire énormément de l'iPadOS et de Windows 10 et va encore plus loin. L'écran d'accueil, par exemple, a un dock dynamique en bas à la manière d'un iPad, affichant les applications récentes. Survolez-les avec le M Pen et vous obtenez un aperçu contextuel de l'application de style Windows.



Balayez vers le haut sur les raccourcis optimisés et vous pouvez également activer un extrait, la version propriétaire de Huawei sur les widgets. Ils cohabitent avec des widgets et ont donc une valeur discutable (deux solutions qui font la même chose sont généralement mauvaises), mais elles sont jolies. De plus, les extraits d'application ont plus d'options que leurs homologues les widgets.



Huawei a ramené d'anciennes fonctionnalités intéressantes comme les fenêtres flottantes et le multitâche sur écran partagé, de sorte que jusqu'à quatre applications peuvent s'exécuter à l'écran à la fois. Associée à d'autres joies de l'interface utilisateur comme l'image dans l'image, lorsqu'elle est connectée à un clavier et à une souris ou à un stylet M, la grande tablette peut être utilisée davantage comme une machine Windows qu'un onglet Android traditionnel.



L'innovation mise à part, il existe de réelles limites aux applications. Vous devez abandonner l'idée de la prise en charge de Google Play Store, ou des installations d'applications Gmail ou YouTube à ce stade. Le chargement adhoc des services mobiles Google demande trop d'efforts en 2021, avec des méthodes qui fonctionnent pendant quelques semaines ou quelques mois, mais qui nécessitent ensuite une réinitialisation d'usine pour fonctionner à nouveau. Les applications peuvent cependant être téléchargées via AppGallery ou Petal Search de Huawei. Les services Google sont accessibles via les versions du site Web. En fait, de nombreuses applications nécessitant la prise en charge de Play Store, telles que HBO Max, fonctionnent parfaitement via un navigateur offrant une solution utilisable. La principale limitation de l'utilisation d'un navigateur, cependant, est l'absence de support hors ligne.



Chose frustrante, l'une des principales fonctionnalités du MatePad Pro 12.6, le mode Wireless Extend, n'était pas disponible pour cette preview. C'est ce qui permet de transformer l'excellent écran du MatePad Pro 12.6 en un écran étendu pour votre PC ou votre autre tablette. Comme tout bon second écran, le MatePad Pro peut être utilisé comme écran étendu ou comme écran miroir. Plus intelligent encore, il fonctionne également dans un mode de projection partagé très cool. Cela permet un presse-papiers, une souris, un clavier et même un transfert de fichiers partagés sur n'importe quel PC et le MatePad.



Voilà en tout cas une bonne alternative à l'iPad Pro, en tout cas si Huawei la propose moins chère et avant iPadOS 15 présenté la semaine prochaine...