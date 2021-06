League of Legends Wild Rift : le patch 2.3 est disponible

Riot Games avait lancé son LOL Mobile fin 2020 en Europe, avant d'ouvrir son jeu aux USA plus récemment. Celui qu'on a testé et approuvé en bêta continue de s'améliorer avec le patch 2.3.



Ainsi, League of Legends: Wild Rift apporte de nouveaux champions, un rééquilibrage des forces, de nouvelles fonctionnalités de réseau, une nouvelle façon de monter de niveau avec des amis, des notifications pour les amis qui se connectent, et bien plus encore.

League of Legends: Wild Rift passe en version 2.3 sur iOS et Android

Pour les nouveaux champions, Riven et Irelia rejoignent League of Legends: Wild Rift à 00h01 le 3 juin, avant d'être rejoint en juillet par Lucian et Senna. L'image ci-dessous met en évidence certains des changements et ajouts apportés au patch 2.3 de League of Legends Wild Rift :

Un nouveau système d'amis proches vous permet de monter de niveau avec jusqu'à 20 personnes avec des labels comme Partenaires parfaits, Meilleurs copains, et plus encore. Une fois que vous et un ami êtes devenus des amis proches grâce à une invitation, vous pouvez augmenter votre niveau d'amitié jusqu'à 4 en jouant ensemble et en faisant des cadeaux. Les abonnements d'amis vous permettent d'être averti lorsque jusqu'à trois amis se connectent ou terminent un match. Le mode "All Random All Mid" (ARAM) revient dans cette mise à jour et sera disponible en juin et juillet. Les nouveaux outils réseau vous permettent de vérifier votre connexion avant et après une partie pour diagnostiquer les problèmes éventuels. Une nouvelle option double canal a été ajoutée pour permettre aux joueurs d'utiliser à la fois le WiFi et la 4G.

QUATRE NOUVEAUX CHAMPIONS : Des visages familiers arrivent sur Wild Rift : Irelia, Riven, Lucian et Senna !

DES ÉVÉNEMENTS RENVERSANTS : Testez votre courage lors de l'événement Lames brisées où vous pourrez récupérer Irelia ou Riven gratuitement !

DES SKINS INCROYABLES : Les skins Fête à la piscine et Académie du combat vont faire des vagues !

AMIS PROCHES : Une toute nouvelle manière de monter en niveau avec ses meilleurs amis !

REFONTES DE RUNES : Personnalisez votre style de jeu avec de nouvelles runes !

League of Legends: Wild Rift est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android dans certaines régions. Que pensez-vous du gameplay jusqu'à présent si vous y avez joué et que voudriez-vous voir ajouté dans les mises à jour ?



Et voici toutes les notes de versions traduites en français pour le patch 2.3.

NOUVEAUX CHAMPIONS

RIVEN, L'EXIL

Autrefois maître d'épée dans les hostilités de Noxus, Riven a gravi les échelons grâce à sa conviction et à son efficacité brutale, et a été récompensée par une lame runique légendaire et sa propre bande. Cependant, sur le front ionien, la foi de Riven en sa nation a été mise à l'épreuve et finalement brisée. Elle a rompu tous les liens avec l'empire, cherchant à trouver sa place dans un monde brisé, alors même que les rumeurs abondaient selon lesquelles Noxus avait été reforgé. Désormais forcée de rentrer enchaînée, elle fait face au jugement de son ancienne patrie...



Riven sortira le 3 juin à 00h01.

IRELIA, LA DANSEUSE DE LA LAME

L'occupation noxienne d'Ionie a produit de nombreux héros, aucun plus improbable que la jeune Irelia de Navori. Formée aux danses anciennes de sa province, elle a adapté son art à la guerre, utilisant les mouvements gracieux et soigneusement pratiqués pour faire léviter une multitude de lames mortelles. Après avoir fait ses preuves en tant que combattante, elle a été poussée dans le rôle de chef de file de la résistance et de figure de proue, et reste à ce jour dédiée à la préservation de sa patrie.



Irelia sortira le 3 juin à 00h01.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

AMIS PROCHES

Vous et vos amis les plus proches pouvez désormais monter de niveau ensemble et gagner de nouveaux titres d'amitié ! Vous pouvez inviter jusqu'à 20 amis à devenir un ami proche via l'un de ces titres :

Partenaires parfaits

La puissance de la famille

Des alliés inséparables

Meilleurs amis

Une fois que votre ami accepte votre invitation, vous pourrez augmenter votre niveau d'amitié jusqu'à 4 niveaux différents en jouant ensemble et en vous offrant les uns aux autres.



Vous pouvez également parcourir une chronologie de vos souvenirs ensemble tout en jouant à Wild Rift. Certains des autres avantages des amitiés améliorées sont des pools de champions partagés, des notifications en ligne, des séquences de statut d'ami et de montrer votre statut aux autres joueurs !

ABONNEMENTS AMIS

Vous pouvez désormais vous abonner à trois amis de votre liste pour être averti lorsqu'ils se connectent ou terminent un match. Ils apparaîtront également en haut de votre liste d'amis.

All Random All Mid (ARAM)

All Random All Mid est de retour pour sa deuxième série de tests. Sur la base des commentaires des joueurs, il est de retour plus tôt que prévu initialement. Couvrez-vous bien, il est temps de faire un autre tour sur le Howling Abyss !



ARAM sera disponible de juin à juillet.

CHAMP SELECT

Dans la sélection des champions classés, les joueurs peuvent changer leur ordre de sélection pour mieux s'adapter aux choix de confort et aux contre-choix.

OUTILS RÉSEAU

Vous pouvez maintenant vérifier votre connexion avant de vous lancer dans un jeu grâce à l'icône en haut à droite de l'écran d'accueil. De plus, vous pouvez exécuter un test de réseau basé sur le jeu auquel vous venez de jouer. Utilisez-le pour diagnostiquer tous les problèmes qui ont un impact sur votre jeu !



Nous avons ajouté une option 4G/Wi-Fi double canal pour les joueurs qui souhaitent booster leur connexion en jeu.

RUNES

Le patch 2.3 introduit une série de changements dans les runes pour s'adapter à une prise de décision d'avant-match plus variée.

Skins

Ordre du Lotus Irelia

Arcade Riven

Arcade Kai'Sa

Arcade Sona

Bataille Boss Ziggs

Tous les skins seront publiés tout au long du patch. Les futurs skins 2.3 seront publiés dans les correctifs suivants.

ACCESSOIRES

Vous pouvez gagner ou acheter des accessoires auprès de nombreuses sources différentes.

Baubles : Sharp and Deadly, You've Been Exiled, Button Masher, Snax Break, Squishable Fluft

Icônes : Demoiselles de la Lame, Fureur de la Lame

Rappels : touffes renversées

Tous les accessoires seront publiés tout au long du patch.

ÉVÉNEMENTS

LAMES CASSÉES

Cherchez à réparer ce qui était autrefois brisé. Terminez des missions mettant en vedette Riven et Irelia et débloquez l'une d'entre elles gratuitement !



L'événement Broken Blades commence le 3 juin à 1:01.

Télécharger le jeu gratuit League of Legends: Wild Rift