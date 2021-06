Psychofunk : le jeu de plateforme décalé est de sortie sur mobile

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Comme prévu le mois dernier, Psychofunk du développeur Tommy Søreide Kjær, débarque sur nos appareils mobiles et rendant ainsi hommage aux graphismes des années 1960 et à la funk des années 1970. Plein de couleurs et de rythme, ce nouveau jeu propose de la plateforme verticale mais avec un gameplay original qui va plus loin que Doodle Jump à qui il pourrait à première vue être comparé.

Regardez la vidéo de Psychofunk ci-dessous :

Psychofunk est un effet banane garanti sur mobile

Partez pour une aventure psychédélique inspirée des années 60 trippantes et des années 70 funky. Préparez-vous pour un défi de plateforme différent de tout ce que vous avez jamais connu.

Si sa plastique, tout comme l'ambiance sonore, sont très typées "années folles", en revanche le gameplay est bien plus sérieux. Mais qui dit sérieux, ne dit pas forcément conventionnel puisqu'ici le développeur a pris le parti de vous faire contrôler le décor plutôt que le personnage, si tant est que l'on puisse appelé notre héros ainsi. La flèche (ou le meuble ?) se déplace toute seul, à sa guise, et vous, vous devez vous occuper de tout ce qui se trouve sur son passage afin de faciliter sa progression. Les niveaux sont bien évidemment de plus en plus tortueux et remplis d'ennemis et de pièges mortels. Votre rôle, si vous l'acceptez, est de manipuler les différentes plateformes visibles à l'écran. Le timing est la clé du succès, avec également un brin de réussite. Oui, le jeu est très difficile et ce n'est pas Tommy qui dira le contraire.



Le développeur compare les commandes de Psychofunk à la façon dont vous appuyez sur les boutons d'un lecteur de cassette. Si vous ne savez pas de quoi il parle, vous êtes trop jeune.



Pour ceux qui aiment ce style de jeu, sachez que Tommy Søreide Kjær a déjà publié One More Button il y a quelques années, toujours entièrement dessinés à la main.



Psychofunk est disponible pour 5,49€, sans pub ni achat supplémentaire pour tous vos appareils iOS. Et si vous avez un Android, rendez-vous sur le Google Play Store.

Télécharger le jeu Psychofunk