Comment savoir si votre AirTag a bien reçu la nouvelle mise à jour ?

Hier à 21:05

Julien Russo

Apple a annoncé ce soir que le déploiement d'une nouvelle mise à jour avait commencé pour l'ensemble des AirTags actif dans le monde. La firme de Cupertino a modifié deux paramètres pour optimiser la confidentialité et éviter que des personnes soient suivies à leur insu. Découvrez comment vérifier si votre AirTag a été mis à jour !

La mise à jour s'installe automatiquement

Comme tous les accessoires chez Apple, les nouvelles mises à jour logicielles s'installent automatiquement sans action manuelle de l'utilisateur.

Dès la prochaine connexion entre votre AirTag et votre iPhone, le traqueur d'objet va prendre l'initiative d'installer le nouveau firmware qui a été publié sur les serveurs d'Apple. Pour ceux qui le demandent, il n'est pas possible d'éviter la nouvelle politique de confidentialité peu avantageuse...

La version mise en ligne par Apple il y a quelques heures a le nom de code 1.0.276 (1A276d), il s'agit de la deuxième mise à jour depuis que les AirTags ont été commercialisés. Le premier firmware était numéroté : 1.0.225.

La question qu'on peut se poser maintenant... C'est comment retrouver la version logicielle que possède votre AirTag en ce moment ?

Cette vérification va permettre de savoir si votre traqueur d'objet s'est bien mis à jour automatiquement comme il devrait le faire.



Dans un premier temps, ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone. Allez ensuite dans l'onglet "Objets", une fois que vous y êtes, appuyez sur le nom de votre AirTag où vous souhaitez vérifier la version.

En dessous du nom de votre AirTag, vous aurez le numéro de série et à droite la version logicielle. S'il est affiché "1.0.276", cela veut dire que votre AirTag a bien installé la dernière mise à jour qu'a publiée Apple.



Pour rappel, cette mise à jour va diminuer le temps que met un AirTag à sonner quand le mode perdu s'est activé. Désormais, votre AirTag déclenche une alerte sonore entre 8 heures et 24 heures, ce qui est loin d'être super si vous souhaitez l'utiliser pour éviter qu'on vous vole votre vélo, votre voiture...

Autre nouveauté, l'AirTag va être prochainement dans la capacité de communiqué avec une application Android développée par Apple, cette connexion aura pour but d'alerter un utilisateur de smartphones sous Android si un AirTag le traque.