L'écran Thunderbolt Display d'Apple est maintenant considéré comme obsolète

Hier à 23:19

Julien Russo

Apple ajoute régulièrement d'anciens produits à sa liste d'obsolescence, cela signifie que l'appareil n'est plus pris en charge par l'assistance technique d'Apple au cas où il y a besoin d'une réparation. En général, l'intégration d'un vieux produit à cette liste se fait au bout de 8 à 10 ans après la commercialisation.

L'écran Thunderbolt Display est hors-jeu

Quand Apple déclare l'un de ses produits comme obsolète, c'est essentiellement parce que les composants ne peuvent plus être remplacés (suite à l'interruption de fabrication). Un nouveau produit est officiellement obsolète depuis aujourd'hui, il s'agit du Thunderbolt Display, mis en vente pour la première fois le 20 juillet 2011, cet écran plat de 27 pouces fut abandonné par Apple le 23 juin 2016. L'entreprise avait déclaré à l'époque qu'il existait un certain nombre d'excellentes options tierces disponibles pour les utilisateurs de Mac.

Cet écran avait rencontré beaucoup de succès auprès des consommateurs, on y retrouvait des caractéristiques convaincantes comme une résolution de 2 560 x 1 440 pixels, 16.7 millions de couleurs, des ports USB 2.0, FireWire 800, un port Ethernet Gigabit...

Apple avait décidé d'abandonner le Thunderbolt Display pour partir sur un tout nouveau modèle baptisé "Pro Display XDR" qui est maintenant la référence des écrans chez Apple !



S'il est toujours possible d'obtenir une réparation chez un réparateur tiers (sous réserve de pièces disponibles), il ne faut plus compter sur le SAV d'Apple si vous souhaitez une intervention sur un Thunderbolt Display qui rencontrerait une anomalie technique.

Apple propose un accès à la liste de tous les appareils qui ne peuvent plus être réparés, voici la liste complète.