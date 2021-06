Gran Turismo 7 et God Of War Ragnarok annoncés sur PS4

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

1



Si les stocks de PS5 ne s'arrangent pas, l'arrivée de nombreux jeux exclusifs non plus. Après avoir repoussé une première fois Gran Turismo 7, Sony l'avait finalement annoncé pour 2022. Cette fois, c'est la même chose pour God of War Ragnarok, mais les joueurs PS4 peuvent se réjouir. En effet, les deux titres arriveront également sur PlayStation 4 !



Eh bien, nous avons beaucoup de choses en ce moment. Les PlayStation Studios ont plus de 25 titres en développement. Près de la moitié d'entre elles sont de nouvelles IP. L'autre moitié, ce sont des titres qui se déroulent dans des franchises que les fans de PlayStation connaissent et aiment déjà. Donc, c'est beaucoup.

Gran Turismo 7 aura un peu de retard

Le patron des PlayStation Studios, Hermen Hulst, a publié une interview sur le blog officiel, tiré d'un podcast dont le lien est disponible sur ce même site. On y apprend plusieurs choses intéressantes pour l'avenir des consoles de Sony.

Alors que Gran Turismo 7 était censé accompagner le lancement de la PS5, le nouveau jeu de Polyphony Digital ne sera pas disponible avant 2022. Nous le savions déjà. Par contre, l'exclusivité PlayStation 5 a sauté entre temps car le jeu sera bel et bien jouable sur PS4. Le patron indique même que Horizon Forbidden West et le prochain God of War sont concernés par cette stratégie qui, on le comprend bien, vise à satisfaire le plus grand nombre de joueurs possibles. La PS5 étant très difficile à trouver en magasin, il faut assurer un maximum d'audience à ces jeux qui coûte des dizaines de millions de dollars à produire.



C'est une bonne nouvelle pour certains, mais un coup dur pour d'autres qui pensaient avoir fait le bon choix avec la PS5. D'ailleurs, Sony Interactive Entertainment estime que les jeux et contenus additionnels PS4 représenteront encore 70% des revenus du PlayStation Store sur l’année fiscale en cours. Il reste donc de beaux jours à vivre sur "l'ancienne" console de Sony...