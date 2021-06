J.J. Abrams qualifie sa relation avec Apple TV+ de "formidable"

Hier à 19:43

Julien Russo

Apple TV+ est encore jeune sur le marché du streaming, mais visiblement les équipes qui gèrent le service savent comment rendre à l'aise et satisfaire les producteurs pour qu'ils se réinvestissent dans d'autres projets. J.J. Abrams est aux commandes de Lisey's Story avec Stephen King, la nouvelle série sortira demain et pour l'occasion, le talentueux producteur a accordé une interview au média Decider.

J.J Abrams adore l'expérience

Apple TV+ jusqu'à présent

Depuis le lancement du service Apple TV+, la firme de Cupertino collabore avec de grands producteurs et réalisateurs, on pense à Steven Spielberg, Steven Knight, Kerry Ehrin, Mark Bomback... S'il est facile d'attirer les grands noms du cinéma avec de jolis chèques, il n'est pas aussi simple de les faire rester et de leur donner envie de se réinvestir sur d'autres créations originales.

Si certains services de streaming rencontrent des difficultés pour renouveler des contrats, c'est loin d'être le cas d'Apple TV+.

Selon la récente déclaration de J.J. Abrams, quand on collabore avec les équipes d'Apple TV+, on y trouve une expérience exceptionnelle et une certaine complicité avec l'équipe Apple. Le journaliste de Decider a demandé à J.J. Abrams quel était son ressenti sur sa collaboration avec Apple TV+, voici ce que le producteur a répondu :

Je dois dire que je suis un grand fan des gens d'Apple TV+ et que j'adore l'expérience jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour Lisey's Story, ils ont été des partenaires incroyables. J'ai l'impression qu'en fin de compte, dans une grande entreprise, un grand réseau, ce sont les gens qui sont là, qui prennent les décisions, et avec qui vous avez l'impression d'être en phase ou non. Je me sens incroyablement chanceux de travailler avec les équipes Apple TV+ parce que je pense que nous semblons voir des choses qui nous excitent tous en même temps. Je n'ai donc été qu'heureux de travailler avec Apple.

Le cinéaste a également confirmé qu'il travaillait sur un nouveau projet avec Stephen King, celui-ci s'appelle "Tiny Horrors", il s'agira d'une série d'anthologies. Pour l'instant, J.J. Abrams ne peut pas trop en dire, mais le producteur a tout de même expliqué qu'il s'agit d'un contenu très réel et incroyablement unique, il se dit très enthousiaste sur l'avenir de cette future création.