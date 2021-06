Sorties jeux : Super Slime Rush, Psychofunk, Overboard!

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Super Slime Rush, Psychofunk, Overboard!.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Noir Adventure & Romance (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.2, 216 Mo, iOS 10.0, Voltage Entertainment USA, Inc...) Vous déterminez votre propre histoire.



Des aventures passionnantes pleines d'action, de suspense, de drame et de romance vous attendent. Devenez le héros de votre propre histoire en rencontrant des personnages excentriques amusants et en résolvant des énigmes délicieuses dans des mondes uniques.



Une nouvelle cyber-aventure où un meurtre mystérieux déclenche une chaîne d'événements qui met votre nom et votre travail en jeu. Travaillez avec votre équipe d'enquêteurs professionnels pour attraper le coupable et découvrez à qui vous pouvez et ne pouvez pas faire confiance si vous ne voulez pas faire partie de la machine. Télécharger le jeu gratuit Noir Adventure & Romance





Kingsense (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.6.0, 1,4 Go, iOS 9.0, SuperPrism Technology Co., Lim...) Kingsense est un RPG tactique avec un style artistique futuriste. Embarquez pour une grande aventure dans un monde futuriste avec vos pouvoirs ! Construisez de puissantes escouades, participez à des événements et des modes de jeu uniques, et vivez une histoire pas comme les autres ! Dorénavant, portez le pouvoir des héros !



Après une grande crise, l'humanité a trouvé le salut en imprégnant quelques privilégiés de capacités uniques, créant les premiers SENSATES. En tant que commandant, vous devez protéger l'humanité des ennemis high-tech, des mutants et des sectateurs mystérieux. Télécharger le jeu gratuit Kingsense





Infinite Lagrange (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.102022, 1,5 Go, iOS 10.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) En tant que chef d'une faction émergente, vous vous trouvez à l'aube d'une ère remplie de défis et d'opportunités. Votre flotte s'aventure dans un espace inconnu où la guerre et le sabotage risquent de vous attendre. Êtes-vous déterminé à y accomplir quelque chose de grandiose, ou préférerez-vous vous retrancher dans la sécurité de votre foyer ?



Ainsi, on commence avec une petite ville et deux frégates qu'il va falloir étendre en extrayant des ressources, en construisant et commerçant. Vos vaisseaux, eux, peuvent être personnalisés avec un système d'arme propre à chaque type disponible.



Vous pourrez également créer des alliances avec des amis pour renforcer votre flotte et faire face à vos ennemis. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés. Télécharger le jeu gratuit Infinite Lagrange





Idle King - Clicker Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 414 Mo, iOS 11.0, Motap UG (haftungsbeschränkt)) Gérez votre propre petit royaume désoeuvré pour devenir le roi du monde et sauver la princesse.



Récoltez, gagnez de l'or et devenez riche. Gagnez de l'argent oisif si vous n'êtes pas dans l'application.

Investissez ensuite dans votre armée pour mener des batailles épiques contre vos ennemis.

Gagnez la guerre pour agrandir votre royaume afin de sauver la princesse retenue prisonnière dans la forêt obscure.

Déverrouillez des chevaliers épiques et conquérez de nouveaux pays pour devenir le roi du monde Télécharger le jeu gratuit Idle King - Clicker Tycoon





Hellrule (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v668, 52 Mo, iOS 10.0, Pedro J. Estebanez) Vous alliez faire votre promenade nocturne sous la pluie, mais il semble que ce soir cela ne sera pas possible : l'horreur est là. Vous devrez utiliser votre parapluie robuste comme une épée pour trancher tous ces êtres mal intentionnés.



• Un runner qui mixe hack-and-slash et horreur.

• Difficile et addictif.

• Des niveaux soigneusement conçus à la main.

• Gros boss à la fin de chaque chapitre. Télécharger le jeu gratuit Hellrule





D4DJ Groovy Mix (Jeu, Aventure / Musique, iPhone / iPad, v1.0.2, 202 Mo, iOS 10.0, Bushiroad International) Montez le son dans D4DJ Groovy Mix, le nouveau grand jeu de rythme animé sur le thème des DJ !

Tapez, glissez et scratchez sur PLUS DE 130 PISTES !

Jouez un mélange de chansons originales GROOVY, de reprises, d'animes et d'OST de jeux !

PERSONNALISEZ complètement l'interface utilisateur et la difficulté pour l'adapter au niveau de compétence souhaité ! Télécharger le jeu gratuit D4DJ Groovy Mix





Catopia: Rush (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 400 Mo, iOS 11.0, supercolony) Combattez des centaines d’ennemis avec des commandes simples à un seul bouton dans ce RPG bourré d’action ! Vous êtes le prince de Catopia. Sauvez les villageois contre le terrible Seigneur des Ténèbres pour que le royaume retrouve la paix. Réunissez l’équipe de chats qui se dressera contre les forces du mal !



Déplacez vos chats et attaquez facilement avec des commandes simples ! Lancez des attaques puissantes en un seul geste. Contrôlez le chef des chats et choisissez quand déployer vos troupes au combat. Télécharger le jeu gratuit Catopia: Rush





Nouveaux jeux payants iOS :

TIERRA (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 552 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd) TIERRA est une aventure point and click à la première personne, similaire aux jeux auxquels vous avez peut-être joué dans les années 90 ou similaire aux salles d'escape room auxquelles vous avez peut-être joué. Une interface de jeu simple composée du monde que vous explorez et d'un panneau d'inventaire où vous pouvez collecter, combiner et utiliser les objets que vous trouvez en cours de route pour résoudre des énigmes.



Explorez des zones, récupérez des objets cachés et admirez votre environnement. Vous aurez besoin de toutes vos compétences en résolution d'énigmes pour élaborer un plan pour vous frayer un chemin à travers les bois, résoudre des énigmes et parcourir les nombreux chemins menant aux secrets de TIERRA.



La façon dont vous abordez les énigmes dépend de vous. Chaque casse-tête a une solution logique, alors prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation et profitez du processus de compréhension de ce que vous avez à faire. Télécharger TIERRA à 3,49 €





Super Slime Rush (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 104 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Dans Slime Rush, vous devrez terminer les niveaux aussi vite que possible tout en testant vos compétences.

Déplacez-vous et sautez en essayant d'atteindre la fin de la scène avant que le slime ne vous atteigne, ou que vous manquiez de temps !



Caractéristiques:



- Explorez 21 niveaux avec des zones cachées et spéciales



- Configuration Joystick dynamique et fixe et commandes tactiles



- Personnalisez votre propre personnage et débloquez jusqu'à 29 nouveaux skins différents en relevant des défis ! Télécharger Super Slime Rush à 3,49 €





Psychofunk (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 187 Mo, iOS 10, Tommy Soereide Kjaer) Partez pour une aventure psychédélique inspirée des années 60 trippantes et des années 70 funky. Préparez-vous pour un défi de plateforme différent de tout ce que vous avez jamais connu.



Si sa plastique, tout comme l'ambiance sonore, sont très typées "années folles", en revanche le gameplay est bien plus sérieux. Mais qui dit sérieux, ne dit pas forcément conventionnel puisqu'ici le développeur a pris le parti de vous faire contrôler le décor plutôt que le personnage, si tant est que l'on puisse appelé notre héros ainsi. La flèche (ou le meuble ?) se déplace toute seul, à sa guise, et vous, vous devez vous occuper de tout ce qui se trouve sur son passage afin de faciliter sa progression. Les niveaux sont bien évidemment de plus en plus tortueux et remplis d'ennemis et de pièges mortels. Votre rôle, si vous l'acceptez, est de manipuler les différentes plateformes visibles à l'écran. Le timing est la clé du succès, avec également un brin de réussite. Oui, le jeu est très difficile et ce n'est pas Tommy qui dira le contraire.



Télécharger Psychofunk à 5,49 €





Overboard! (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.2.0, 109 Mo, iOS 11.0, inkle) Faire chanter un espion. Tomber amoureux. Assassiner un rival. Tricher aux cartes. Droguez un témoin. Mentir, se lier d'amitié, trahir, consoler, se faufiler, séduire, voler, emprunter, prier, espionner, tuer...



Il y a des indices, des preuves, des suspects, des accusations, des secrets et des mensonges.



Vous aurez besoin de toute votre ruse, de votre coercition et de votre charisme pour faire tomber les différentes personnes. Télécharger Overboard! à 6,99 €





Memory Stamps (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 39 Mo, iOS 9.0, Tepes Ovidiu) Memory Stamps est un jeu vidéo exceptionnel et énigmatique. Il mélange quelques méthodes vérifiées pour augmenter la mémoire visuelle et il aide à se détendre aussi.



On vous présentera d’abord des illustrations détaillées sur un thème, puis, après que vous les aurez toutes étudiées, plusieurs éléments de l’illustration disparaîtront et votre mémoire visuelle reconstruira l’illustration.



Le jeu est indiqué pour qui aime le jeu vidéo mais pour les débutants aussi. Il est un excellent entraînement pour la mémoire visuelle et c’est bon pour se détendre aussi. Télécharger Memory Stamps à 2,29 €





Lords of Solitaire (Jeu, Casse-tête / Cartes, iPhone / iPad, v1.01, 578 Mo, iOS 10.0, Christopher Kasten) Résolvez des puzzles solitaires ingénieux et battez les Lords. Les Lords ont remplacé vos cartes à jouer par des pièces de puzzle empilables. Certaines c ont des marquages ​​de costume et de numéro, mais d'autres non. Utilisez la forme et la couleur d'une pièce pour déterminer son ordre d'empilement. Découvrez les secrets de Lords of Solitaire ! Télécharger Lords of Solitaire à 3,49 €