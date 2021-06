Le MMORPG Albion Online arrive enfin sur iOS et Android

Il y a 6 heures

Alban Martin

Si certains jeux passent du temps en développement, d'autres ont carrément été oubliés. C'est le cas de Albion Online, un MMORPG sur PC et mobiles qui a été annoncé en 2013. Huit ans plus tard, celui qui avait été présenté comme le premier véritable MMORPG multiplateforme va arriver d'après le développeur Sandbox Interactive. Et la sortie est prévue dans quelques jours, le 9 juin.

On avait oublié la version mobile d'Albion Online

Depuis son annonce initiale, le jeu a subi de nombreuses formes de tests avant son lancement officiel en 2017 sur PC, et même depuis ce lancement "officiel", il a subi de nombreuses autres modifications. Alors qu'on ne pensait plus le voir débarquer sur iPhone et Android, Sandbox a finalement annoncé une date de sortie mondiale pour Albion Online, le 9 juin. Le directeur du jeu, Robin Henkys, explique plus à quoi s'attendre et ce qui a pris autant de temps dans la vidéo suivante :

Si certains vont trouver le temps vraiment trop long, la vidéo permet de comprendre qu'il n'est pas facile de penser un MMORP sur des appareils de bureau et mobiles, surtout lorsque vous avez initialement envisagé le projet il y a neuf ans. On peut également logiquement penser que la sortie sur PC a permis de l'aider à grandir et à corriger les erreurs de jeunesse. Maintenant que le studio a construit une base solide de joueurs avec une version stabilisée et raffinée du jeu, il est temps de sortir sur mobile.

La vidéo mentionne également quelques goodies pour la pré-inscription à la version mobile d'Albion Online, en particulier un skin de monture Chimera vraiment cool pour votre cheval et des Tomes of Insight qui valent 100 000 Fame. Vous pouvez vous pré-inscrire en visitant le site officiel, mais vous devrez d'abord créer un compte Albion Online gratuit si vous n'en avez pas déjà un. Si vous êtes sur iOS, vous saisirez votre numéro de téléphone pour recevoir un SMS à la sortie du jeu, ce qui est étrange, mais si vous êtes sur Android, c'est un peu plus standard car vous pouvez simplement vous pré-inscrire via le Google Play Store. Dommage de ne pas avoir fait les précommandes également sur App Store.

Les fans de MMORPG doivent donc cocher la date de mercredi prochain pour ce jeu qui aura pris quasiment une décennie à sortir. Nous mettrons à jour l'article quand Albion Online sera disponible !