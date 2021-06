Concept : la calculette d'Apple dans un widget sur iPad

À la veille du keynote d'ouverture de la WWDC 21, les spéculations vont bon train, notamment autour d'iPadOS 15 qui pourrait être la star de ce lundi 7 juin. Alors que nous avions appelé à un iPadOS 15 plus professionnel il y a quelques semaines, plusieurs informations pointent en direction d'améliorations notables pour le système de l'iPad, y compris le multitâche. Mais des applications basiques comme la calculatrice ne sont toujours pas disponibles d'office sur les tablettes Apple.



Voici un concept qui imagine l'application comme un widget dans le centre de contrôle d'iPadOS 15.

À quand une app Calculette sur iPad ?

Lors de la dernière WWDC, le vice-président principal de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, a déclaré qu'Apple ne créerait une application de calculatrice que si l'entreprise pouvait le faire vraiment bien, tout en précisant que d'autres applications peuvent aider les utilisateurs à calculer des choses.

Nous voulons le faire (calculatrice) quand nous pouvons le faire vraiment très bien. Honnêtement, nous n’avons tout simplement pas réussi à le faire bien, alors ce jour pourrait venir.

En pensant à cette phrase et après une conversation avec un collègue, Evyatar Mor a décidé d'essayer de porter l'application Calculatrice sur iPad.

Bien que l'interface utilisateur soit la même que celle utilisée par Apple sur l'iPhone, le concept est plutôt réussi. Au lieu de proposer tout bêtement l'application, pourquoi ne pas en faire un widget dans le centre de contrôle ou, encore mieux, un clip d'application, comme Apple vient de le faire avec Shazam sur iOS 14.6 ?

J'ai décidé de créer un widget pour le centre de contrôle, au lieu d'une application complète. Vous pourriez demander "Attendez, pourquoi pas une application ?", car cela rend l'utilisation de la calculatrice plus rapide, vous pouvez l'utiliser de n'importe où tout en utilisant d'autres applications, c'est plus rapide et plus pratique.

Le concepteur a même pensé à ajouter la calculatrice scientifique avec un geste de balayage rapide et intuitif. Cette option permet un accès facile à plus de fonctions sans avoir besoin de changer l'orientation de l'écran comme la calculatrice native de l'iPhone.



Le designer a également créé un concept similaire pour l'iPhone, mais qui n'apporte pas grand chose de plus que ce qu'iOS 14 propose actuellement.



Qui peste encore contre l'absence d'une calculatrice sur iPad parmi vous ?