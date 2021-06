Elon Musk annule la Tesla Model S Plaid+

Si vous rêviez de conduire un jour la Model S Plaid+, une sorte de berline supercar de Tesla, les derniers propos d'Elon Musk vont vous décevoir. Le patron de la marque américaine a déclaré aux abonnés de Twitter que la version "Plaid+" était annulée, car le modèle Plaid "de base" imminent et moins cher est "suffisant". C'est la voiture de production la plus rapide de tous les temps, a-t-il affirmé.

Si l'option "Plaid+" reste répertoriée dans l'outil de configuration du constructeur automobile au moment de la rédaction de cet article, elle est toujours grisée et indisponible pour les précommandes.



Il est possible que ce soit une blague. Cependant, ce ne serait pas un mouvement complètement inattendu. La Plaid+ était censée être plus rapide, mais la différence pas forcément énorme avec la Plaid qui affiche déjà des performances supersoniques avec un 0 à 100km/h en 2,1 secondes. C'est surtout l'autonomie promis qui était alléchante avec 838km contre 628km. Peut-être que Musk prévoit d'ajouter une option Longue Autonomie+ à sa Model S. Ou bien, peut-être que le créateur de Tesla préfère garder ce genre de performances pour la nouvelle Roadster 2022 qui évitera ainsi toute cannibalisation des ventes par la grande berline.



La Plaid+ était affichée à 149 990€, alors que la Plaid est à 119 990€.





Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.