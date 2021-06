Une étudiante reçoit plusieurs millions de dollars d'Apple en indemnisation

Apple doit se frotter les mains de cette nouvelle plus que positive pour ses chaînes d'approvisionnement. Pegatron, partenaire d'Apple dans ce domaine, vient d'officialiser l'investissement de 150...

Le Wisconsin est l'un des États américains les plus touchés par le chômage, c'est en partie pour cela que le 45e Président des États-Unis Donald Trump avait insisté auprès de Foxconn (le...

Quand Apple croit dans l'innovation et le potentiel d'une entreprise qui ne lui appartient pas, la firme n'hésite pas à investir beaucoup d'argent. Corning est le fournisseur qui fournit les...

Pendant la réparation, les deux techniciens ont publié "10 photos d'elle à différents stades de déshabillage et une vidéo sexuelle" sur son compte Facebook, d'une manière qui laissait penser qu'elle les avait téléchargées elle-même. Les images n'ont été retirées qu'après que des amis l'ont informée qu'elles avaient été publiées.

Après une longue enquête d'Apple qui a duré plusieurs années, l'entreprise a reconnu qu'il y avait bien eu un accès frauduleux aux contenus qui était dans l'iPhone de Gloria, plusieurs employés ont été licenciés après avoir partagé des photos et vidéos de la jeune femme qui était nue. Selon le Telegraph , Apple vient d'indemniser de plusieurs millions de dollars la jeune étudiante suite à des mesures de sécurité des données que n'ont pas respectées les employés de Pegatron.

Nos iPhone contiennent des informations et des contenus qui sont parfois très personnels , s'il est inconcevable de le laisser entre les mains d'une personne qu'on ne connait pas, cela devient envisageable quand il s'agit d'une personne qui travaille pour Apple et qui est prête à réparer votre précieux . Gloria Funtes a accordé toute sa confiance envers Apple quand elle a confié son iPhone pour remplacer son écran endommagé, malheureusement le centre de réparation géré par Pegatron (un partenaire d'Apple) a enfreint la vie privée de l'étudiante.

L'affaire remonte à 2016, une étudiante de 21 ans du nom de Gloria Funtes se rend dans l'Apple Store du centre commercial Valley Plaza en Californie. Elle avait pris rendez-vous pour remplacer l'écran de son iPhone qu'elle avait cassé. Comme l'exige la procédure, elle va laisser son iPhone à l'employé de l'Apple Store pour que celui-ci l'envoie au centre de réparation. Gloria apprendra plusieurs heures après avoir récupéré son iPhone que la personne qui a remplacé son écran a fouillé dans l'app Photos et a partagé sur son profil Facebook des photos et vidéos personnelles où elle était nue !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.