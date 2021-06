tvOS 15 permet de se connecter via l'iPhone (Face ID / Touch ID)

Medhi Naitmazi

Avec tvOS 15, Apple a simplifié le processus de saisie d'un identifiant et d'un mot de passe grâce à un iPhone connecté avec le même identifiant. Le smartphone peut alors utiliser Face ID ou Touch ID à des fins d'authentification.

Un petit plus dans tvOS 15

Alors qu'Apple n'a même pas pris la peine de présenter tvOS 15 à cause du manque de nouveauté, on trouve toutefois quelques améliorations intéressantes. Outre "Spatial Audio" pour les AirPods et la compatibilité avec "SharePlay", le firmware de l'Apple TV va plus loin sur la partie connexion aux apps et aux services. Finis les mots de passe et les identifiants à taper avec la télécommande Siri ou la Remote du centre de contrôle, maintenant il est possible de choisir de se connecter à l'aide de Face ID ou Touch ID depuis un iPhone.

Une vidéo pour les développeurs publiées à l'occasion de la WWDC 21 montre le processus complet qui sera accessible quand les apps auront pris cette fonctionnalité en charge. Une fois mise à jour, les applications en question afficheront un bouton « Se connecter avec un produit Apple ». Au clic, l'iPhone recevra une notification et au tap dessus, il présentera la connexion Face ID ou Touch ID. Ceci est valable pour se connecter mais aussi valider un achat in-app par exemple.



Techniquement, l’iPhone ira chercher l’identifiant correspondant dans le "Trousseau d’accès" afin d'envoyer les informations chiffrées à l’Apple TV. Une bonne idée pour rendre l'opération plus rapide.



La fonctionnalité sera disponible cet automne dans tvOS 15 pour les clients. La première bêta est sortie hier et nous en verrons pratiquement une dizaine avant la version finale.