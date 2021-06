L'iPhone X ne profitera pas de toutes les nouveautés d'iOS 15 !

Alexandre Godard

Si pour profiter de la 5G il faut bien évidemment s'équiper d'un iPhone 12, sachez que pour profiter au maximum d'iOS 15, il faudra posséder un iPhone XS ou un modèle supérieur. Oui, Apple choisi 2021 pour commencer à pousser l'iPhone X vers la sortie. Le premier modèle équipé de Face ID et du nouveau design fait maintenant partie du passé.

L'iPhone X bridé sur iOS 15

Effectivement, il n'y a pas à dire, Apple régale ses utilisateurs en termes de longévité et de mises à jour sur ses anciens produits. iOS 15 qui débarquera cet automne sera encore une fois compatible jusqu'à l'iPhone 6S mais attention, toutes les fonctionnalités ne seront pas présentes. Cela peut paraître logique sur un modèle si lointain mais attendez ce n'est pas le seul.



Sachez que des modèles plus récents comme l'iPhone 8 et même l'iPhone X ne pourront pas profiter de toutes les nouveautés. Oui vous l'avez bien lu, j'ai le regret de vous annoncer que si vous ne possédez pas au moins un iPhone XS/XR, certaines fonctions ne seront pas disponibles.

En vous rendant sur la page d'Apple qui propose un aperçu d'iOS 15, vous pouvez constater l'apparition d'un petit chiffre à la fin de plusieurs explications des fonctionnalités. Ce numéro n'est pas anodin car il indique en fin de page sa définition et au vu des informations, certains vont être déçu.



Voici donc les nouveautés qui ne seront pas disponibles sur l'iPhone X :

FaceTime : audio spatial & mode portrait

audio spatial & mode portrait Wallet : clés d'accueil, d'hôtel, bureau, voiture...

clés d'accueil, d'hôtel, bureau, voiture... Siri : assistance hors ligne

assistance hors ligne Texte en direct : la reconnaissance de texte sur photos

la reconnaissance de texte sur photos Dictée : sur l'appareil & en continu

sur l'appareil & en continu Apple Plans : globe interactif & itinéraires à pied immersifs & nouvelle expérience de ville détaillée

globe interactif & itinéraires à pied immersifs & nouvelle expérience de ville détaillée Météo : arrière-plans animés

Voici donc la liste des fonctionnalités qui ne seront pas disponibles sur l'iPhone X et bien évidemment sur les modèles inférieurs. À noter d'ailleurs que certains modèles inférieurs, notamment l'iPhone 7 et l'iPhone 6S seront encore plus bridés sur d'autres fonctions.



Même s'il est vrai que l'iPhone X commence à prendre de l'âge, il faut avouer que cela paraît très surprenant qu'Apple décide de le brider un peu plus cette année.



Par exemple, on se doute bien que l'iPhone X est capable d'afficher les nouvelles animations météo mais Apple ne l'équipera pas de cette fonction. Encore plus surprenant, la nouvelle fonction Texte en direct ne sera pas non plus sur l'iPhone X. Assez ridicule quand on sait que cette fonction est un copié collé de Google Lens qui pour rappel fonctionne à merveille sur ce modèle et même sur l'iPhone 6S.



Bref vous l'aurez compris, comme dit en début d'article, Apple régale sur la longévité en termes de sécurité pour ses appareils mais Apple n'oublie surtout pas de supprimer certaines fonctions pour nous faire acheter les nouveaux modèles (business is business).



De votre côté qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous normal que l'iPhone X, encore assez puissant pour ce genre de fonctionnalités, devienne officiellement un iPhone du passé à partir d'iOS 15 ou jugez-vous cette action décevante de la part d'Apple ?