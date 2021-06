Apple embauche un cadre de BMW pour son Apple Car

Medhi Naitmazi

L'ancien cadre supérieur de BMW et fondateur d'une startup de véhicules autonomes, Ulrich Kranz, a été embauché chez Apple pour travailler sur le projet de voiture autonome de l'entreprise, rapporte Bloomberg.

Apple récupère un ingénieur qui a travaillé sur les BMW électriques

Kranz a fondé Canoo, une startup de voitures autonomes qu'il a quittée plus tôt cette année. Avant de créer Canoo, Kranz a contribué au développement des véhicules i3 et i8 chez BMW, où il a travaillé pendant 30 ans.



Selon Bloomberg, l'embauche de Kranz est un signe qu'Apple est déterminé à construire un véhicule autonome qui rivalisera avec Tesla. Kranz relèvera du responsable d'Apple Car, Doug Fields, qui travaille sous la direction du chef de l'IA, John Giannandrea.

Les rumeurs sur le projet de voiture d'Apple se sont multipliées ces derniers mois, car Apple semble maintenant rechercher des fournisseurs et des partenaires de fabrication pour développer le véhicule. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait avec la division Kia de Hyundai, mais le constructeur automobile a rapidement fait savoir qu’il n’était pas intéressé, peut-être pour ne pas mettre Apple en porte-à-faux ou bien parce que l’entreprise américaine s’est tournée vers d’autres acteurs comme Magna.



Le développement de l’Apple Car n'en est qu'à ses débuts, et Bloomberg suggère qu'il faudra environ cinq ans avant que le produit ne soit prêt à faire ses débuts. Certains évoquent une présentation en 2024 quand d’autres parlent de 2028. En tout cas, après trois départs importants au sein du projet Titan, Apple montre que son envie reste intact et se donne les moyens d’y arriver avec de nouveaux renforts de poids.