Apple veut proposer le futur du mot de passe #WWDC21

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Depuis la naissance d'internet, nous utilisons en permanence des mots de passe pour accéder à nos comptes en ligne, aux services... Le mot de passe est aujourd'hui un moyen simple et efficace pour rapidement reconnaitre l'identité d'une personne. Cependant, il y a d'autres solutions plus faciles et tout aussi fiables pour remplacer le fameux mot de passe avec des lettres et des chiffres : l'authentification via empreinte ou reconnaissance faciale. Apple a exprimé lors d'une conférence de la WWDC 2021 son intention de réinventer le mot de passe.

Apple prépare le mot de passe de demain

La WWDC 2021 ce n'est pas qu'un Apple Event où on retrouve plusieurs annonces importantes sur les futurs logiciels à venir. La WWDC c'est aussi plusieurs jours où Apple se rapproche des développeurs pour leur faire découvrir les nouveaux outils et leur parler de ce qui arrivera dans un avenir proche.

Une conférence animée par Garrett Davidson (un ingénieur d'Apple) a fortement attiré l'attention de CNET, celle-ci abordait la thématique du futur du mot de passe.

Selon les propos de l'ingénieur, Apple aurait de grandes ambitions pour bouleverser nos habitudes, l'entreprise souhaiterait révolutionner notre manière de nous connecter aux sites internet, aux réseaux sociaux ou même aux services de divertissements.



Garrett Davidson a affirmé que le processus pour modifier le comportement des utilisateurs vis-à-vis des mots de passe commence dès iOS 15 et macOS Monterey (mais tout ne sera pas prêt quand les nouveaux OS seront disponibles à la rentrée).

Apple a introduit la fonctionnalité Passkeys in iCloud Keychain, il s'agit d'un stockage pour le nouveau justificatif WebAuthn (aussi appelé clé d'accès dans le trousseau iCloud).

Cet élément est accessible via une invitation de connexion, dès qu'un service, site ou application exigera un mot de passe, la clé d'accès interviendra et confirmera instantanément qu'il s'agit bien de vous (après une vérification via Face ID/Touch ID). Bien sûr, pour que cela soit possible, il faudra choisir la connexion via WebAuthn lors de la création d'un compte sur un site internet.



L'ingénieur a expliqué que l'utilisateur n'aura plus rien à faire avec ce nouveau système, dès que l'iPhone aura vérifié que c'est bien vous, il s'occupera de saisir un identifiant et mot de passe pour que vous puissiez accéder à votre compte.

Bien évidemment, ce système est entièrement crypté de bout en bout et synchronisé sur tous vos appareils Apple grâce au trousseau iCloud.



Selon Garrett Davidson, Apple compterait énormément sur Passkeys in iCloud Keychain pour faciliter la vie de ses utilisateurs et changer leur expérience à tout jamais vis-à-vis des mots de passe. L'objectif principal de l'entreprise, c'est que vous ne soyez plus jamais embêté avec une procédure de mot de passe oublié et une vérification d'identité par mail.

Des clés d'accès qui pourraient fonctionner en dehors des produits Apple

Dans un premier temps, Apple va proposer cette petite révolution en exclusivité sur ses produits. Cependant, la firme de Cupertino aurait le désir de proposer Passkeys in iCloud Keychain sur d'autres produits comme des smartphones sous Android, des PC sous Windows 10... L'ingénieur a expliqué qu'Apple discute avec ses partenaires de FIGO et World Wide Web Consortium pour élargir cette solution "anti-mot de passe" à des appareils non Apple.