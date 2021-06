Les iPhone 13 enregistrés dans la base ECC

Comme chaque année, les nouveaux iPhone sont enregistrés auprès des organes règlementaires des différentes régions mondiales avant leur lancement. Pour les iPhone 13, la première à les référencer est la Commission économique eurasienne (ECC). Cette commission exige notamment que tout le matériel utilisant la technologie de cryptage soit enregistré dans sa base de données.

Les iPhone 13 sont déjà référencés

Nos confrères de Consomac ont repéré de nouveaux identifiants dans la base ECC avec les références A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. Ils entrent dans la catégorie "téléphonie", ce qui fait naturellement penser aux iPhone 13 qui seront lancés au mois de septembre prochain. Le système d'exploitation annoncé est iOS 14, en attendant la sortie officielle d'iOS 15.

Pour cette génération 2021, Apple devrait conserver le design actuel de l'iPhone. La gamme iPhone 13 présentera les mêmes tailles d'écran et dimensions générales que l'iPhone 12, bien que la découpe de l'encoche de l'écran soit plus petite, et que la bosse de la caméra arrière soit légèrement plus épaisse.



La grande nouveauté de cette année serait l'inclusion d'écrans à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. La technologie "ProMotion" a fait ses débuts sur l'iPad Pro en 2017 et nous nous attendons à ce qu'Apple apporte cette technologie à l'iPhone plus tard cette année, au moins sur les modèles iPhone 13 Pro haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.



Des caméras améliorées et un processeur A15 plus rapide sont également prévues sur la série iPhone 13, tout comme des batteries plus imposantes pour un affichage toujours allumé. Enfin, ce pourrait être le dernier tour de piste de l'iPhone Mini de 5,4 pouces; l'analyste Ming-Chi Kuo ayant déclaré que le modèle serait abandonné en 2022.



