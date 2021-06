Astuce iOS 15 : le "drag and drop" sur l’iPhone (vidéo)

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Nouvelle astuce pour iOS 15 ! Une petite fonctionnalité ajoutée discrètement par Apple, est la possibilité de glisser et déposer des images, du texte, des fichiers et plus encore entre les applications sur iPhone.



Vous le savez, la société de Cupertino a présenté cette semaine en avant-première iOS 15, qui est désormais disponible en version bêta pour les développeurs avant une sortie publique plus tard cette année.

Enfin le drag and drop sur iPhone

Parmi les 250 nouveautés qu’on a présentées le jour de la sortie d’iOS 15 en marge de l’ouverture de la WWDC 21, il y notamment la mention du glisser-déposer sur iPhone. Nous avons publié une vidéo via un tweet pour faire la démonstration :

Le drag and drop sur iPhone est arrivé avec #ios15 ! pic.twitter.com/cWeLPWjoXn — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 13, 2021

Le glisser-déposer entre applications est disponible sur l'iPad depuis 2017 (iOS 11) et Apple a finalement étendu la fonctionnalité à l'iPhone avec iOS 15. Le glisser-déposer - ou drag and drop en anglais - entre applications entraîne toujours une duplication, et non un déplacement du contenu. Vous ne supprimez donc rien en le faisant.



Voici ce qu’en dit Apple au milieu des 250 nouveautés d’iOS 15 :

Glisser déposer

Grâce à la prise en charge du glisser-déposer entre les applications, vous pouvez récupérer des images, des documents et des fichiers d'une application et les faire glisser dans une autre.

Comment ça marche sur iOS 15 ?

Pour utiliser le glisser et déposer sur iOS 15, appuyez longuement sur une image, un texte ou un fichier et bougez légèrement puis, sans lever ce doigt, utilisez un deuxième doigt pour sortir de l'application en balayant de bas en haut. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir une autre application, avant de relâcher l'image, le texte ou le fichier pour le déposer à l’endroit voulu. Le contenu suivra votre doigt tout au long du processus, et lorsque le contenu arrive à bon port, les animations et les repères visuels identifient les destinations possibles où le contenu peut être déposé.



Dans de nombreuses applications, vous pouvez faire glisser un élément avec un doigt et, tout en le déplaçant, il est possible de sélectionner des éléments supplémentaires en les touchant avec un autre doigt, comme pour déplacer plusieurs icônes d’apps. Les médias sélectionnés se déplacent ensemble et apparaissent empilés sous le doigt qui fait glisser l'élément d'origine. Vous pouvez ensuite faire glisser cette pile en tant que groupe et les déposer dans une autre application.



La première version bêta d'iOS 15 a été lancée aux développeurs plus tôt cette semaine, et la version finale devrait être publiée pour tous les iPhone compatibles en septembre. Si vous ne pouvez pas attendre, consultez notre tuto pour installer iOS 15 bêta.